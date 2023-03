﻿Osterkreativmarkt in Rostock: Dieses Event sollten Bastler heute nicht verpassen

Spezielle Therapietiere helfen auffälligen Kindern und Jugendlichen dabei, zurück in einen geregelten Alltag zu finden – so auch die des Alpakahofs in Charlottenthal (Landkreis Rostock). Hier lernen Heranwachsende Struktur und Verantwortung im Alltag. Wie das funktioniert und wieso sich Alpakas für so eine Behandlung optimal eignen.