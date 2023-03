﻿Ostern an der Ostsee: Das ist in Rostock, auf Rügen, in Greifswald und an der Müritz los

Ferienkinder, Tagesausflügler, Reisende und Einheimische: Viele Menschen wollen die Feiertage an der Ostsee verbringen. Hotels und Ferienwohnungen sind gut gebucht und auch der Veranstaltungskalender ist voll. Welche Events in Rostock, auf den Inseln Usedom und Rügen, in Greifswald sowie an der Mecklenburgischen Seenplatte stattfinden – unsere Freizeittipps fürs Osterfest.

Rostock. Nur noch knapp zwei Wochen, dann ist Ostern. Für viele Menschen bedeutet das vier Tage frei am Stück. Wer die Zeit an der Ostsee verbringt, kann viel erleben, denn in Mecklenburg-Vorpommern ist jede Menge los. Welche Veranstaltungen an der Küste und im Binnenland auf dem Programm stehen – unsere Tipps für die Feiertage.

Osterfeuer an der Ostsee

An vielen Stränden werden Ostern Feuer entfacht. Besonders feurig wird es auf der Insel Rügen. Dort findet am 8. April ab 19 Uhr die Binzer Osterfeuer-Meile statt. 20 Feuer auf mehr als zwei Kilometern Länge am Strand zwischen Binz und Prora werden entzündet. Dazu bekommen Besucher kulinarische Leckereien und Livemusik serviert.

Das Ostseebad Binz bietet am 8. April ein feuriges Vergnügen mit der Osterfeuer-Meile am Strand zwischen Binz und Prora. © Quelle: Kurverwaltung Binz/Photo Zobler

Das Ostseebad Warnemünde lässt ebenfalls die Funken fliegen. Am Strand wird am Ostersamstag das Feuer angezündet und soll von 18 bis 22 Uhr am Strand lodern. Vorbeikommen lohnt sich schon, bevor der Holzhaufen brennt: Ab 14 Uhr erwartet die Besucher unterhalb von Leuchtturm und Teepott Heißes vom Grill. Bis einschließlich 10. April findet auf der Warnemünder Promenade außerdem ein Ostermarkt mit Händlern, Kulinarik und Musik statt. Der Markt ist täglich außer Karfreitag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Feuer und Wasser treffen in Plau am See aufeinander – beim Fackelschwimmen am Samstag. Um 19 Uhr starten Wagemutige mit einer Fackel ausgestattet von der Schleuse des Ortes und schwimmen auf einem ein Kilometer langen Abschnitt die Elde entlang.

Blumenmarkt in Greifswald, Rummel in Rostock

Beim Oster- und Blumenmarkt auf dem Marktplatz von Greifswald preisen am 8. April rund 70 Aussteller von 10 bis 17 Uhr ihre Produkte an. Das Angebot reicht von Keramik und Schmuck bis zu Frühblühern. Besucher können an verschiedenen Ständen auch regionale Erzeugnisse wie Honig oder Liköre probieren und kaufen. Für Kinder lohnt ein Schaufensterbummel: In zahlreichen Ladenauslagen hat der Verein Greifswalder Innenstadt bunte Ostereier versteckt. Wer eines davon findet, kann sich im jeweiligen Geschäft eine Überraschung abholen.

Der Ostermarkt in Greifswald war auch schon immer gleich ein Blumenmarkt. © Quelle: Archiv

In Rostock ist auch Ostern Rummel. Beim Ostermarkt, der vom 31. März bis 16. April dauert, stimmen Schausteller und Händler Besucher auf dem Neuen Markt, in der Kröpeliner und der Breiten Straße auf den Frühling ein. Kulinarische Spezialitäten wie Rostocker Rauchwurst, Backbanane und gefülltes Bauernhandbrot locken auf die Bummelmeile. Karussells versprechen Spaß. Für die jüngsten Gäste sind Mitmachaktionen geplant. So werden beispielsweise am 6. und 8. April 50 Osternester auf dem Marktgelände versteckt, gefüllt mit Süßigkeiten und Kinderfreikarten für den Rostocker Zoo. Der Ostermarkt hat montags bis donnerstags von 10 bis 19 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Am Karfreitag bleibt der Markt geschlossen.

Der Rostocker Ostermarkt lockt viele Gäste in die Innestadt. © Quelle: Frank Söllner

Olympiade im Rostocker Zoo, Wolfstour in Güstrow

Bei der „Tierischen Olympiade“ am 8. April im Rostocker Zoo können sich Kinder von 11 bis 16 Uhr an verschiedenen Stationen messen. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Entenmarsch bei der Seevogelvoliere, ein Balancier-Wettbewerb in der Nähe des Flamingo-Geheges sowie ein Schubkarrenrennen in der Eichenallee.

Bei einer Osterolympiade können sich Kinder austoben. © Quelle: Joachim Kloock

Eine Premiere gibt es in Güstrow: Erstmals legt der Wildpark MV das Osterfest und die Osternacht auf den Ostersamstag. Von 11 bis 17 Uhr werden verschiedene Aktionen wie Osterrallye, Basteln und Ponyreiten angeboten. Die Osternacht startet um 19.30 Uhr mit geführten Touren zu Wolf, Bär und Co. Höhepunkt ist die Fütterung des Wolfsrudels. Gemütlich wird es beim Grillimbiss am Osterfeuer. Gebucht werden können die Touren online auf www-wildpark-mv.de zum Preis von 13 Euro pro Person.

Ostern ist im Wildpark tierisch viel los. © Quelle: Gläser

Am 9. April können Kinder im Bärenwald Müritz in Stuer (Mecklenburgischen Seenplatte) von 9 bis 18 Uhr bei der Osterrallye auf Schatzsuche gehen. Wer alle Verstecke entdeckt, hat am Ende der Tour das richtige Lösungswort. Mit diesem können sich erfolgreiche Schatzjäger im Bärenwaldshop eine Überraschung abholen.

Pferderennen in Wustrow, Wandern auf Rügen, Festspiel auf Usedom

Auf Trab kommen Besucher am Ostersamstag im Ostseebad Wustrow. Dort startet um 13 Uhr das 20. Fischländer Strandgalopprennen. Zuschauer können entlang der zweimal 600 Meter langen Rennstrecke mitfiebern und bei Glühwein, Kuchen oder Bratwurst die Atmosphäre genießen. Abends gibt es ein von Livemusik begleitetes Osterfeuer am Strand.

Beim Fischländer Strandgalopprennen fiebern Zuschauer von der Seebrücke aus mit. © Quelle: Lübcke Detlef

Für Frühaufsteher hält der Rügener Wanderfrühling im Inselnorden etwas Passendes parat: Am 8. April startet um 6.20 Uhr am Haus Linde in Lohme die kostenfreie Führung „Osterwasser – Wanderung zum Sonnenaufgang“. Nach einem alten Osterbrauch wandern Teilnehmende schweigend zu einer Quelle, um sich Osterwasser zu holen. Der Rückweg wird dann gefüllt mit guten Gesprächen und mündet in einen Frühschoppen.

Beim Rügener Wanderfrühling können Teilnehmer Naturschönheiten ganz nahe kommen. © Quelle: tzr

Auf Usedom können sich Besucher rund um die Osterfeiertage auf zwei Höhepunkte freuen: Am 9. April wird um 11.30 Uhr neben der Seebrücke von Zinnowitz das kostenfreie Vineta-Osterspektakel aufgeführt. Dabei geben rund 50 Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne auch einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Stück „Vineta – Das Geheimnis der Unterstadt“, das in der Reihe Vineta-Festspiele im Sommer 2023 läuft.

Vom 8. bis 10. April wird der sogenannte „Bansiner Osterinseln“ am Strand des Seebades Bansin gefeiert. Dabei bilden verschiedene Stationen am Strand und an der Promenade, beispielsweise eine Spiele-, Kreativ-, Musik-, Aktiv- oder Kulinarikinsel zusammen, die Bansiner Osterinseln. Neuer Programmpunkt im Jahr 2023 wird eine Schatzsuche sein.