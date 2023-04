Regionale Landwirtschaft

Philipp Lutze (44) ist im Hauptberuf Biologe, doch in seinem zweiten Standbein ackert er körperlich. Auf seinem Feld am Greifswalder Stadtrand – dem „Greifenacker“ – wachsen Salate, Kürbisse und Melonen. Bis Ende 2024 will sich der Familienvater eine neue Existenz aufbauen, weil er dann wohl nicht mehr in seinem eigentlichen Job arbeiten kann.