Feuer auf hoher See

Der brennende Autotransporter „Felicity Ace“ mit knapp 4000 Autos von VW, Porsche, Bentley, Audi und Lamborghini an Bord. Das Schiff sank am 1. März 2022 im Atlantik.

2022 waren Feuer an Bord die Hauptursache für Totalverluste von Schiffen weltweit. Viele Brände werden von Elektrofahrzeugen und batteriebetriebenen Gütern an Bord ausgelöst. Was Fährreedereien auf der Ostsee gegen diese potenzielle Gefahr unternehmen

