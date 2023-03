﻿Fähr-Tickets von MV nach Schweden und Dänemark werden teurer: Das kosten sie jetzt

Ein Fachbüro hat energetische Mängel am ehemaligen Gemeindehaus in Lüdersdorf festgestellt. In der alten Baracke waren bisher Jugendklub und Bauhof unterbracht. Nun soll es für die jungen Leute und die Senioren einen Neubau geben. Auch der Bauhof brauch ein neues Domizil.