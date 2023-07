Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Innovative Medizintechnik

Anke Diebenow leidete wegen Diabetes an einer Durchblutungsstörung, was zu offenen Wunden und wahnsinnigen Schmerzen führte. Ärzte, Forscher und Pflege-Profis wollen in MV eine digitale Wundplattform aufbauen, die dank einer einheitlichen Dokumentation schnellere Hilfe für Patienten bieten soll.