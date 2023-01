﻿Ostsee-Park: Fake-Account – Rostocker Einkaufszentrum warnt Kunden vor dieser Abzocke

Auto fährt Grimmener beim Böllern um und flüchtet: Verdächtiger hielt Crash für Wildunfall

In der Silvesternacht kam es zu einem schweren Autounfall in der Bahnhofsstraße in Grimmen. Ein 25-Jähriger wurde beim Böllern angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer floh. Am Neujahrstag stellte sich dann ein Verdächtiger – er dachte, er hätte ein Wildschwein angefahren.