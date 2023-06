﻿Ostsee-Park Sievershagen: Offenbar mehrere Geschäfte bei Geldautomaten-Sprengung beschädigt

Kostenfrei bis 16:00 Uhr lesen

Tourismus an der Ostsee

Die einen kommen jedes Jahr, die anderen sind zum ersten Mal in Binz: Mit dem Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind die ersten Touristen auf Rügen angekommen. Doch warum ist das Ostseebad so beliebt, dass Urlauber für vier Tage auch gern mal 700 Euro bezahlen?