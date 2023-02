﻿Ostern an der Ostsee: In diesen Hotels bekommen Urlauber noch freie Zimmer

Viele Menschen wollen Ostern 2023 reisen und die Feiertage an der Ostsee verbringen. Ob in Boltenhagen, in Rostock-Warnemünde, an der Müritz auf Rügen oder Usedom: Zahlreiche Hotels und Pensionen bieten Übernachtungen im April an. Aber wo findet man jetzt noch ein freies Zimmer? Und wo lohnt sich das Buchen? Ein Überblick.

Rostock. Noch knapp zwei Monate, dann ist Ostern. Für viele Menschen bedeutet das vier Tage frei am Stück. Für die Hotellerie und Gastronomie an der Ostsee ist das Fest die erste Bewährungsprobe für die anstehende Saison. Denn sowohl an der Küste als auch im Landesinneren von Mecklenburg-Vorpommern werden viele Touristen erwartet, die hier Kurzurlaub machen möchten.

Hotels, Pensionen und Privatvermieter begrüßen ab Karfreitag Oster-Gäste, die Campingplatzbetreiber treues Stammpublikum. Verleiher stellen am Wasser ihre Strandkörbe auf. Und Veranstalter vertreiben mit Events die Langeweile. Das wollen sich viele nicht entgehen lassen: Alljährlich zieht es Ostern Zehntausende Urlauber nach MV. So auch dieses Jahr.

Reiselust ungebrochen und Ostsee beliebt

„Wir gehen von einer guten Nachfrage für die Osterfeiertage aus, denn die Reiselust der Deutschen ist aktuellen Studien zufolge ungebrochen und Mecklenburg-Vorpommern steht nach wie vor weit oben auf der Wunschliste der Reisefreudigen“, heißt es vom Tourismusverband MV. Wer Ferien an den Hotspots machen will, sollte jetzt buchen. Besonders Häuser in Ostseenähe sind beliebt.

Noch aber sind vielerorts Hotelbetten frei, denn Reiselustige buchen immer kurzfristiger, sagen Touristiker. „Zimmer frei!“ heißt es zum Beispiel vom Apartementhotel Mare Balticum Rügen in Sagard. Es vermeldet aktuell eine rund 50-prozentige Auslastung für Ostern. Jedes zweite Zimmer ist auch im H+ Ferienpark in Koserow auf Usedom und im „Das Ahlbeck Hotel & Spa“ über die Feiertage noch unbelegt. Freie Kapazitäten gibt es auch noch im Familienferiendorf Rerik sowie im Familien- und Inklusionshotel Querleben in Mirow an der Mecklenburgischen Seenplatte

Deutschland auf Platz vier der beliebtesten Reiseziele

Dass die Buchungszahlen steigen werden, legt ein Ranking von Tui nahe. Dem Reiseveranstalter zufolge hält der Trend zum Urlaub im eigenen Land weiter an. Deutschland rangiere für die kommenden Osterferien auf Platz vier der Hitliste der beliebtesten Reiseziele hinter Spanien, Ägypten und Türkei. Rund 30 Prozent aller Tui-Deutschland-Urlauber verbringen ihre Ferien in Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel im Tui Suneo Kinderresort Usedom bei Trassenheide.

Warnemünde: Aja rechnet mit ausgebuchtem Haus

Auch in Rostock und Warnemünde haben Urlauber noch eine große Auswahl. „Sowohl bei den Hotels als auch bei den Ferienwohnungen kommt die Auslastung Stand heute noch nicht an ihre Grenzen“, sagt Moritz Naumann, Sprecher der Tourismuszentrale. Dass die Buchungszahlen noch überschaubar sind, liege auch am Termin. Ostern ist 2023 dieses Jahr vergleichsweise früh. „Nach unseren Erfahrungen gilt: Je später die Feiertage liegen, desto freundlicher das Wetter und größer das Reiseinteresse. Dennoch erwarten wir, dass die Auslastung jetzt steigen und es schwer sein wird, im März noch große Auswahlmöglichkeiten bei den Unterkünften zu haben.“

Sputen müssen sich Urlauber, die im Aja Hotel Warnemünde einchecken möchten. Die Nachfrage sei hoch, sagt Ressort-Manager Ludwig Deutsch. „Noch gibt es einige Kapazitäten, die von Woche zu Woche weniger werden. Wir bieten Buchungen ab 3 Nächten Aufenthalt an und planen mit einem ausgebuchten Haus.“

Ostermarkt, Osterfeuer und weitere Veranstaltungen locken

Für reichlich Oster-Urlauber in MV dürften auch die Veranstalter sorgen: Events wie der Rügener Wanderfrühling auf Deutschlands größter Insel (1. bis 30. April), der Ostermarkt in Rostock (31. März bis 16. April), Kunsthandwerkermärkte in Warnemünde (5. bis 10. April) und Boltenhagen (8. bis 10. April) oder die vielen Osterfeuer an den Stränden des Landes verheißen abwechslungsreiche Urlaubstage. Zoos und Freizeitparks locken mit Osterprogrammen.