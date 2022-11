﻿Winterurlaub in Warnemünde: Warum die Preise nicht sinken werden

Die Energiekrise hat auch Auswirkungen auf den Tourismus-Winter in Warnemünde. Hotel-Chefs sind mit Blick auf den Jahreswechsel in Sorge, dass die Buchungslage einbrechen könnte. Welche Angebote es gibt.

Rostock. Die Hoteliers in Warnemünde kämpfen in der Nebensaison um die Gäste – denn die Energiekrise erschwert das Geschäft. Für die nächsten Wochen sei die Buchungslage zwar noch gut, wie Frank Martens, Direktor vom Hotel Warnemünder Hof bestätigt. Doch das könnte sich bis zum Jahresende noch ändern: „Es ist schon so, dass wir Angst haben, dass demnächst die Energiekrise auch endgültig in den Portemonnaies der Verbraucher ankommen wird.“ Das könne dann bedeuten, dass die Urlauber größtenteils wegbleiben. „Da können schnell dunkle Wolken für uns Hoteliers aufziehen“, sagt Martens. Denn auch Hotels müssten längst „scharf kalkulieren“.

Das bedeute auch, dass es beinahe unmöglich sei, an der Preisschraube zu drehen: „Wir haben nach unten hin keinen Spielraum für Angebote“, macht Martens deutlich. „Wenn dann auch noch die Kunden wenig Geld haben, dann ist das schon eine gefährliche Kombination.“

Warnemünder Hotelier setzt auf Kurzurlauber

Der Warnemünder Hof setzt daher auf andere Anreize, wie Glühwein-Abende im Hotelgarten oder spezielle Wellness-Angebote. „Wir wollen in der kalten Jahreszeit besonders den Gesundheitsaspekt hervorheben. Yoga-Kurse und besondere Wellness-Angebote für beispielsweise typische Freundinnen-Wochenenden“, sagt Martens. „Wir setzen in der Zeit vermehrt auf Kurzurlauber.“

Doch die werden das Hotel wahrscheinlich nicht komplett ausfüllen. Das heißt für Martens, dass da besonders gut geplant werden müsse: „Wir achten schon darauf, dass wir die ausgebuchten Zimmer auf gewissen Ebenen bündeln und im Fall der Fälle ganze Etagen leerlassen.“ Natürlich so, dass die Kunden davon nichts mitbekämen.

Aja-Resort will Personalprobleme von Gästen fernhalten

Auch das Aja-Resort in Warnemünde möchte etwaige Veränderungen im Hintergrund organisieren. „Wir arbeiten täglich daran, den Gast das nicht spüren zu lassen“, sagt Karl J. Pojer, CEO Touristik der DSR Hotel Holding, die auch das Warnemünder Hotel betreibt. Damit meint der Chef vor allem die täglichen Herausforderungen, „speziell auch im Personalbereich und auf Grund gestiegener Kosten“. Doch CEO Pojer hat noch keinen Grund zur Sorge: „Wir haben den Vorteil, generell unsere Hotels an exzellenten Standorten zu haben.“ Zudem gebe es einen hohen Stammgästeanteil. „Schlussendlich erlaubt es unser Leistungsversprechen, kein Dumping betreiben zu müssen.“

Mit der derzeitigen Buchungslage sei man zufrieden: „Wir schauen nach vorne.“ Ähnlich wie auch der Warnemünder Hof, setze das Aja-Resort auf „Kurzurlauber und Spätbucher. Da sehen wir eine Tendenz“. Trotzdem müsse das Hotel die Energiekosten im Blick behalten.

„Wir haben unseren Energieeinsparungsplan Anfang des Jahres impliziert und dadurch den Vorteil, die Erfahrung daraus in den Winter einfließen zu lassen“, sagt Hotel-Chef Pojer. Daher habe er auch nicht vor, Hotelbereiche zu schließen. Auch nicht die energieintensivsten in seinem Hotel: „Die Restaurants und Wellnessbereiche.“

MV hat wieder Kurzurlaub-Aktion gestartet

Andere Hotels würden jedoch über Schließungen nachdenken: Nach IHK-Informationen hätten zumindest schon im Nachbarbundesland Schleswig-Holstein Hotels angesichts der wirtschaftlichen Prognosen und der Energiekrise über eine vorzeitige Winterpause nachgedacht. In MV versucht man dagegen mit einer Aktion einem schlechten Buchungstrend entgegenzuwirken.

Nach Angaben des Tourismusverbandes startete am 1. November die 27. Auflage der Aktion „Kurzurlaub zum kleinen Preis“, an der sich 40 Hotels beteiligten. Vom 1. November bis 18. Dezember sowie vom 2. Januar bis zum 2. April 2023 können dann zwischen Ostseeküste und Seenplatte Doppelzimmer wahlweise für 60, 80 und 100 Euro inklusive Frühstück pro Nacht gebucht werden. Doch reicht das aus?

Dehoga-Chef in MV: „Das große Problem ist die Unsicherheit“

Lars Schwarz, Dehoga-Chef für MV sieht das kritisch: „Dieser Winter wird eine große Herausforderung sein.“ Da sei er sich sicher. „Gerade für die Betriebe, die schon in der Corona-Zeit an ihre Grenzen gegangen sind, wird es hart.“ Die hätten schon viel Eigenkapital in der Vergangenheit aufbringen müssen. Er hoffe nun auf „eindeutige Signale“ aus der Politik. Denn „das größte Problem ist die Unsicherheit“. Trotzdem werde die Branche es schaffen. „Wir müssen eben auch. Doch am Ende werden wir, zusammen mit der Kultur und dem stationären Handel, erneut zu den am stärksten betroffenen Branchen gehören.“