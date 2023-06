﻿Tipp für Rostock-Warnemünde: Was Mittwoch am Leuchtturm los ist

Service

Am Mittwoch, 14. Juni, findet in Deutschland ein Protesttag der Apotheken statt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind Filialen betroffen. Einige bleiben für Notfälle geöffnet – mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Hier können Sie in Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald und anderen Orten dennoch Medikamente bekommen.