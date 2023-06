﻿Ostsee-Urlaub mit Kind: Top-Tipps für die Sommerferien in Rostock und Warnemünde

Rostock. Sonniges Wetter, weißer Sand und blaues Meer: Der Warnemünder Strand ist auch diesen Sommer für viele eine heiße Adresse. Tausende Urlauber und Einheimische verbringen hier die Ferien mit ihren Kindern. Doch das Ostseebad hat im Sommer noch mehr zu bieten als Sand, Sonne und Meer, nämlich viele Veranstaltungen und Aktivitäten für Kinder.

Premiere in Warnemünder Kletterhalle

Eine Premiere mit Anti-Langeweile-Garantie erleben Kids in der Boulderhalle „Felshelden“: Hier finden erstmals „Helden-Camps“ statt. In den ersten drei Ferienwochen (17.-21. Juli; 24.-28. Juli, 31. Juli-4. August) wird jeweils ein Camp angeboten.

Für Klettermaxe und -maxis im Alter von 8 bis 14 Jahren haben sich die Felsenhelden einiges einfallen lassen. „Wir wollen den Kiddies eine aktive Ferienfreizeit ermöglichen und haben viel vor mit ihnen“, sagt Felsenhelden-Chef Jano Tenev.

Klettern an der Warnemünder Mole und in der Halle

Montags bis mittwochs werden die Kinder jeweils von 10 bis 17 Uhr betreut. In der Zeit können sie sich beim Bouldern in der Halle austoben, beim Yoga entspannen und bei Ausflügen an den Strand mit den SUP-Boards über die Ostsee gleiten. „Und wir wollen mit den Kids an der Mole entlang klettern“, sagt Jano Tenev.

Beach-Sport, Spiele und Grillen stehen ebenfalls auf dem Programm. Als Schlechtwetter-Alternativen sind Bowling sowie Koch- und Kino-Abende im Hostel Dock Inn geplant. Gemütlich wirds an den drei Donnerstagen: Dann schlagen die Teilnehmer ihre Zelte am Fuße der Kletterwände auf, übernachten in der Halle und treten nach einem Frühstück am Freitagmittag die Heimreise an.

Tipps bei der Organisation hat sich Jano Tenev von Freunden geholt. „Wir orientieren uns an den Erfahrungen von Supremesurf, die Feriencamps schon seit vielen Jahren anbieten.“ Unterschied: Die Gruppen in den „Helden-Camps“ sind kleiner. Zwölf Mädchen und Jungen pro Durchlauf können mitmachen und werden von zwei Betreuern bespaßt.

Wer mitmachen möchte, kann sich per Mail an jessy@felsenhelden.de oder online auf www.felsenhelden.de anmelden. Preis pro Person: 299 Euro plus 9 Euro je Tag für Verpflegung.

Discos im Club und Jugendtreff

Wer statt an die Kletterwand lieber aufs Tanzparkett möchte: Der ST-Club öffnet am 15. Juli von 16 bis 19 Uhr seine Türen für Kids und veranstaltet eine Disco für Zehn- bis Dreizehnjährige. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt, Anmeldungen sind beim Verein Sofa Rostock möglich. Eintritt: 4 Euro auf Spendenbasis.

Eine Disco für Sechs- bis 13-Jährige veranstaltet der In Via Kinder- und Jugendtreff. Dort kann am 21. Juli von 14 bis 18 Uhr getanzt werden. Teilnehmerbeitrag: 2 Euro. Anmeldung bis 14. Juli bei In Via.

Tierisch viel los in Rostocks Zoo

Von 17. Juli bis 21. August lernen Kids immer montags ab 13 Uhr in Rostocks Zoo, wie sie Bienen, Käfern und Co. helfen und ein Insektenhotel bauen können. Wissbegierige Jungen und Mädchen nehmen donnerstags ab 17 Uhr am Abendspaziergang mit dem Nachtwächter teil (6 Euro zzgl. Eintritt) oder erleben freitags (21. Juli + 4. August + 18 August, jeweils 17.30-19.30 Uhr) zum Preis von 17 Euro zzgl. Eintritt bei einer Tropenexpedition im Darwineum, wie die Nacht im Dschungel beginnt. Anmeldung erforderlich unter www.zoo-rostock.de oder telefonisch unter 0381/ 20 82 179.

Über Warnow und Ostsee brettern

Der Wake- und Wasserpark Supieria in Schmarl bietet Ferienkindern ab dem 17. Juli Kurse an, bei denen sie innerhalb einer Woche lockeres Cruisen lernen – oder vielleicht sogar das erste Hindernis meistern. Die Kurse finden werktags von 11 bis 13 Uhr statt. Anmeldung und weitere Infos: www.supieria.de, Preis pro Kurs: 99 Euro.

Kurse im Wellenreiten für Kinder und Teenies bietet Supremesurf am Strand von Warnemünde an. Kiten, Surfen, Stand-up-Paddling – das Angebot ist groß und online auf www.supremesurfkurs.de abrufbar.

Seifenkisten-Rennen im Iga-Park

Wer Gas geben will, kann am 27. Juli im IGA-Park am beliebten Sommerferien-Seifenkistenrennen teilnehmen. Das passende Gefährt können sich die Piloten beispielsweise im Rostocker Freizeitzentrum zusammenzimmern. Dort werden am 24. Juli von 13 bis 16 Uhr Flitzer gebaut und Probe gefahren. Mitmachen können Kinder von 8 bis 12 Jahren gegen eine Teilnahmegebühr von je 5 Euro. Anmeldung bis 20. Juli telefonisch unter 0381/ 890 304 17. Das RFZ hat viele weitere spannende Angebote für Ferienkids, etwa die Kinderstadt oder einen Ausflug in den Trampolinpark. Alle Infos auf www.rfz-rostock.de.

Manege frei: Spaß im Zirkus am Stadthafen

„Auf die Nasen, fertig, los!“ heißt es in der letzten Ferienwoche beim Clownerie-Workshop im Circus Fantasia. Kinder ab 8 Jahren können ihr Komiker-Talent entdecken und bei Improvisationsspielen Spaß haben. Termin: 21. bis 25. August von 10 bis 14 Uhr. Kosten: 150 Euro pro Kind. Anmeldung online auf www.fantasia-rostock.de.

Dies ist nur ein Auszug dessen, was Rostock Kindern in den Sommerferien bietet. Viele weitere tolle Termine gibt es im Programmheft des Lokalen Bündnisses für Familie Rostock, das man online abrufen kann auf www.familie-in-rostock.de.

Hinweis: Für viele Angebote ist eine rechtzeitige Anmeldung erfor­derlich. Alle Termine sind unter Vorbehalt. Interessenten sollten sich bei den Veranstaltern informieren, ob die Angebote wie geplant stattfinden.

