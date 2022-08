Van Gogh in der Hansemesse Rostock: Großer Zuspruch für Multimedia-Show

Die van-Gogh-Ausstellung in der Rostocker Hansemesse hat bislang rund 28 000 Besucher angelockt. Die Schau ist noch bis 28. August geöffnet. Auch im nächsten Jahr ist der Veranstalter, das Concertbüro Zahlmann, wieder in Rostock mit einer Ausstellung zu Gast. Was geplant ist.