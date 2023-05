﻿Rostocker OB spricht Machtwort: Rettungsschwimmer kommen jetzt doch an die Ostsee

Rostock. Nach einem Machtwort von Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) ist die Wasserrettung an den Rostocker Stränden nun doch noch abgesichert. Es ging um die Unterbringung der ehrenamtlichen Rettungsschwimmer. Die war aus Sicht der Retter so miserabel, dass die Wasserwachten von acht DRK-Kreisverbänden ihren diesjährigen Einsatz in Rostock infrage stellten.

Zwei von drei der insgesamt 200 Rettungsschwimmer, die von Mitte Mai bis September die Wachtürme besetzen, kommen aus Sachsen, Berlin, Thüringen und Bayern, die übrigen aus dem Raum Rostock.

In Markgrafenheide ist der Anteil der Auswärtigen höher als in Warnemünde. Hier sind sie auch untergebracht, teilweise in Containern, deren Sanitäranlagen nur über einen Fußweg im Freien erreichbar sind. Die Möglichkeit, Wäsche zu trocken, fehlt ebenfalls. Bereits im vergangenen Jahr soll die bei der Stadt zuständige Tourismuszentrale eine bessere Unterkunft versprochen haben.

Neubau soll 2025 fertig sein

Vorige Saison stellte die Tourismuszentrale neben den Containern drei Finnhütten für die Helfer bereit, die für ihren Einsatz nur eine geringe Aufwandsentschädigung erhalten. In diesem Jahr sollte es genug Finnhütten für alle geben – und ab 2025 einen Neubau mit modernen Unterkünften in Markgrafenheide. Bei der Frage, ob Finnhütte oder Container, geht es wohl auch ums Geld. Das kostenlose Einquartieren der Wasserretter in drei Finnhütten führt zu Einnahmeverlusten von rund 50 000 Euro bei der Tourismuszentrale.

Entwurf für ein Mehrzweckgebäude, in dem die Rostock ab 2025 Rettungsschwimmer in Markgrafenheide unterbringen will © Quelle: b3 GmbH

Als dann vor ein paar Wochen wieder Container in Aussicht gestellt wurden, platzte den Rettungsschwimmern der Kragen. Acht Kreisverbände sagten ihr Kommen ab. Unter diesen Umständen werde man die Unterstützung „nicht mehr leisten können“, heißt es etwa im Absageschreiben des DRK Berlin-Wedding/Prenzlauer Berg, das der OZ vorliegt.

Magdeburger kommen nun doch

Alarmiert, weil viele der zwölf Rettungswachtürme leer zu bleiben drohten, wandten sich die Ortsbeiratsvorsitzenden von Warnemünde und Markgrafenheide, Wolfgang Nitzsche und Henry Klützke, an ihre Parteifreundin Eva-Maria Kröger. Nach dem Eingreifen der Oberbürgermeisterin gibt es nun doch Finnhütten für alle externen Rettungsschwimmer. Am Dienstag informierte Krüger darüber die DRK-Kreisverbände. Vier davon sollen bereits von ihrer Absage abgerückt sein, darunter die Wasserwacht Magdeburg, die das größte Kontingent stellt. Deren Leiter Andreas Lehning bestätigte das.

