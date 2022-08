Die OSTSEE-ZEITUNG wird in diesem Jahr 70. Das möchten wir zusammen mit unseren Leserinnen und Lesern am 20. August bei einem Hoffest auf dem Gelände des Rostocker Medienhauses feiern.

OSTSEE-ZEITUNG wird 70 Jahre: Das sind die Highlights beim OZ-Hoffest in Rostock

Rostock. Das wird ein Fest: Am Sonnabend feiert die OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit ihren Abonnenten den 70. Geburtstag. Los geht es um 10 Uhr auf dem Hof des Medienhauses in Rostock (Richard-Wagner-Straße 1a). Durch den Tag führt Moderator Tim Lindemann.

Den ganzen Tag über erwartet Sie ein reiches Entertainment. Das Programm beginnt mit dem Shantychor Luv un Lee aus Rostock. Seit mehr als 40 Jahren bieten die Musiker Seemannsliedern und viele bekannte Evergreens. Um 11.30 Uhr geht es mit guter Laune weiter: Komiker und Radiolegende Leif Tennemann präsentiert auf der Bühne seine Show „Vorsicht Leif! Sagt Hausmeister Erwin“.

Les Bummms Boys beim OZ-Hoffest

Am Mittag ist dann wieder Musik angesagt: Um 13 Uhr erwartet die Besucher die Greifswalder Folk-Rock-Gruppe Miller Family. Wolfgang Lippert, bekannt als Balladensänger auf der Naturbühne Ralswiek, wird um 16 Uhr mit seinen Hits wie „Erna kommt“ für Stimmung sorgen. Den Abschluss machen die Rostocker Les Bummms Boys um 19 Uhr – auf die Besucher wartet ein Mix aus Pop, Ska, Balkan und Rock ’n’ Roll sowie Gute-Laune-Musik.

Die Musiker von „Les Bummms Boys“ aus Rostock spielen am 20. August beim OZ-Hoffest © Quelle: privat

Doch auch die Arbeit der OZ selbst kommt nicht zu kurz: Lernen Sie bei Rundgängen um 11.30 bis 12.30 Uhr und um 15 bis 16 Uhr die Redaktion kennen. Im 15-Minuten-Takt führt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel die Besuchergruppen durch das Gebäude. Hier können Sie Fragen rund um den Redaktionsalltag stellen, Lob und Kritik äußern sowie die Arbeit der Redakteure kennenlernen.

OZ live mit Leif Tennemann und Wolfgang Lippert

Darüber hinaus können Sie am Mittag erleben, wie ein OZ live entsteht: Gegen 12.50 Uhr interviewt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel Radiomoderator und Komiker Leif Tennemann auf der Bühne.

Wolfgang Lippert © Quelle: Management

Und falls Sie es erst später zum OZ-Hoffest schaffen: Um 15.30 Uhr ist Entertainer und Störtebeker-Sänger Wolfgang „Lippi“ Lippert live im Videointerview zu sehen.

Reise nach Binz zu gewinnen

Während der Feier können Sie ihr Glück versuchen und eine Reise nach Rügen gewinnen – dafür müssen Sie nur an unserem Glücksrad drehen. Wer den Gutschein vom Travel-Charme-Kurhaus Binz ergattert, erhält zwei Übernachtungen in einem Doppelzimmer inklusive reichhaltigem Frühstücksbüfett für zwei Personen sowie Nutzung der Pool- und Saunalandschaft. Zudem erwartet Sie ein Abendessen im Tegernseer Wirtshaus & Biergarten. Der Gewinner wird gegen 17 Uhr bekannt gegeben – falls Sie bis dahin schon wieder Zuhause sein müssen, keine Sorge: Auch dieses Highlight werden wir live im Internet zeigen.

Gestalten Sie am Geburtstag Ihre OSTSEE-ZEITUNG mit: Hinterlassen Sie Ihren persönlichen Gruß an einen Ihrer Liebsten, dieser erscheint dann auf der OZ-Website – oder Sie schießen Erinnerungsfotos in unserer Fotobox.

Auch Kinder kommen bei OZ-Hoffest auf ihre Kosten

Auch unseren zukünftigen Leser kommen nicht zu kurz: Um 14 Uhr präsentiert sich das OZ-Maskottchen Paula Print zusammen mit weiteren Rostocker Maskottchen von Firmen, Vereinen und Institutionen zur großen Parade der Geburtstagsfeier. Daran anschließend präsentiert der Kinderfernsehkanal Kika ein lustiges Mitmachtanzprogramm unter dem Motto „Kinderparty mit Musik und Bewegung.“

Zeitungsente Paula Print ist das Maskottchen der OSTSEE-ZEITUNG. © Quelle: Ove Arscholl

Außerdem können sich die Kleinen auf der Hüpfburg austoben, bei einer Malstrecke ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich von einem Clown lustige Ballontiere basteln lassen.

Leckeres zum OZ-Fest

Während der Feier muss auch kein Magen leer bleiben: Ab 10 Uhr gibt es auf dem OZ-Hof frische Biopasta mit verschiedenen Soßen, einen Grillstand, süße und deftige Crêpes, Kaffee, heiße Schokolade und Eis. Zu trinken gibt es Fassbier, alkoholfreie Getränke und Cocktails. Extra-Tipp: Wer die OZ-App auf dem Handy installiert hat, erhält ein Freigetränk.

Der Eintritt zur Jubiläumsfeier ist frei. Der Zugang zum Fest erfolgt über die Lindenstraße. Vorsicht: Vor Ort gibt es keine Parkmöglichkeiten. Nutzen Sie daher die öffentlichen Parkflächen in der Umgebung oder den öffentlichen Nahverkehr.