﻿Ostseeklinik Kühlungsborn wird zu Median: Was sich für Mitarbeiter und Patienten ändert

Die Ostseeklinik Kühlungsborn gehört ab sofort zur Median-Gruppe, die damit den zehnten Standort in Mecklenburg-Vorpommern betreibt. Mit der Übernahme kommen einige Veränderungen auf das Personal zu.

Kühlungsborn. Die Ostseeklinik Kühlungsborn ist ab sofort Teil der Median-Gruppe. Das teilte das auf Rehabilitationskliniken spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Berlin am Freitag mit. So firmiert die Einrichtung im Ostseebad nunmehr unter neuem Namen als „Median Klinik Kühlungsborn“. Der Betrieb werde nahtlos fortgeführt, hieß es.

Die derzeit 100 Mitarbeiter wurden laut Angaben des Konzerns erst am Donnerstag über die Umstrukturierung informiert. Für sie ändere sich durch die Übernahme aber zunächst nichts, wie Hagen-Volker Bendig, kaufmännischer Leiter der Klinik, am Freitag sagte. Alle Arbeitsplätze blieben demnach erhalten. Sukzessive müssten sich die Kollegen aber auf „Anpassungen der Abläufe in der Logistik“ einstellen. Auch einige „Verschiebungen der Zuständigkeiten“ würden sich im Zuge des Integrationsprozesses ergeben, so Bendig.