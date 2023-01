﻿Hansa Rostock führt Becherpfand im Ostseestadion ein: Was das Bier bei Heimspielen jetzt kostet

Bei Heimspielen des FC Hansa Rostock und Konzerten von Marteria und anderen Stars werden Getränke künftig in Pfandbechern ausgeschenkt. Davon sollen Umwelt, Sammler und gute Zwecke profitieren. Wer mit gefüllten Bechern werfen will, soll dagegen schlechte Karten haben.

Rostock. Das Ostseestadion in Rostock startet mit einer Neuerung ins neue Jahr: In der größten Veranstaltungsstätte Mecklenburg-Vorpommerns wird auf Mehrwegbecher umgestellt. Bei den Heimspielen des FC Hansa Rostock und allen anderen Großveranstaltungen im Ostseestadion wird an den Catering-Ständen nur noch in umweltschonende Pfandbecher ausgeschenkt. Das teilte der Fußballverein am Montag mit.