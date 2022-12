﻿Ostseestadion reicht nicht mehr aus: Warum Rostock ein neues Stadion braucht

In Rostock treiben so viele Menschen wie noch nie Sport – und sie sind so erfolgreich wie noch nie. Das aber hat Konsequenzen: Das Ostseestadion reicht nicht mehr aus, ein zweites Stadion muss her. Was sich der Stadtsportbund noch wünscht, wie die Lage in den Vereinen ist: ein Überblick.

Rostock. Rostocks Sport hat ein Problem – ein „Luxusproblem“: Denn trotz Corona-, Ukraine- und Energiekrise wachsen die Vereine in der Hansestadt – und sie sind sportlich immer erfolgreicher. „Das ist total positiv“, sagt Andreas Röhl, Geschäftsführer des Stadtsportbundes. „Doch mit dem Erfolg wachsen auch die Bedürfnisse.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und die dürften für die Stadtkasse teuer werden: Die Vereine fordern eine neue Schwimmhalle – und sogar den Bau einer neuen Fußballarena. Weil selbst das Ostseestadion nicht mehr reicht.

So viele Sportler gibt es in Rostock

197 Sportvereine gibt es an der Warnow. Mit 60 000 Mitgliedern. „So viele wie noch nie“, sagt Vereinsberater Lennart Pentzek. Damit treibt jeder fünfte Einwohner der Hansestadt mittlerweile aktiv Sport in einem Verein – „mindestens“. Selbst wenn man die mehr als 20 000 Mitglieder, die allein beim FC Hansa Rostock eingetragen sind, nicht mitzählt. Sie sind aufgrund der Strahlkraft des Klubs nicht nur in der Hansestadt zu Hause.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pentzek hat durchgezählt: Insgesamt 68 Sportarten werden in den Rostocker Vereinen angeboten. „Wir haben so ziemlich alles im Angebot.“

Warum Rostock ein zweites Stadion braucht

Doch Rostocks Sport hat nicht nur mehr „Masse“, sondern auch mehr Klasse zu bieten – insbesondere im Fußball. Schon jetzt sind Trainings- und Spielzeiten auf den Fußballfeldern der Stadt knapp.

„Und mit dem Erfolg kriegen wir noch ein Thema“, sagt Stadtsportbund-Chef Röhl. Der Rostocker FC und auch der FC Förderkader haben nämlich ambitionierte Ziele: „Beide Klubs wollen in die Regionalliga, Deutschlands vierthöchste Spielklasse“, so Röhl. Der Rostocker FC ist davon nur noch einen Aufstieg entfernt. Und dann ist es mit den Sportplätzen am Damerower Weg nicht mehr getan: „Dann brauchen wir ein zweites Stadion.“

Andreas Röhl, Geschäftsführer des Stadtsportbundes Rostock (links), und Vereinsberater Lennart Pentzek: „Rostocks Sportler brauchen neue Sportstätten.“ © Quelle: Andreas Meyer

„Der DFB macht bereits in der Regionalliga klare Vorgaben – zum Beispiel was Zuschauer- und VIP-Plätze angeht.“ 3000 Plätze müsste ein neues Stadion haben. Minimum und zum Teil überdacht. Allein der Gästeblock muss mindestens 500 Plätze bieten. Auch feste Plätze für Fernsehkameras müssen vorgehalten werden, zudem getrennte Zufahrten für Heim- und Gästeteams. Und ein Sicherheitskonzept. „Mit Lok Leipzig, Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt warten in der Regionalliga einige echt große Brocken – und die reisen auch mit vielen Fans an.“ Der Greifswalder FC macht diese Erfahrung gerade.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei höherklassige Teams im Ostseestadion spielen zu lassen, sei praktisch unmöglich. Röhl: „Wenn wir keine Lösung in Rostock finden, sind die Regionalliga-Teams gezwungen, woanders zu spielen – in Waren an der Müritz, zum Beispiel. Das kann in Rostock niemand wollen.“

Diese „Stadien“ fehlen in Rostock ebenfalls

Ein Dauerbrenner: Rostock braucht Plätze für „neue“ Ballsportarten. Für Baseball und auch für American Football. „Die Griffins spielen in der Zweiten Liga, seit 2016 suchen sie ein Zuhause in Rostock“, so Röhl. Bisher spielen die Footballer im Leichtathletikstadion. „Doch da sind sie nicht gerne gesehen. Football ist nun mal ein Sport, der den Rasen stark strapaziert.“

Geplant ist seit langer Zeit eine Art „American Sports“-Stadion – für Football, aber auch Lacrosse und Cricket. An der Jägerbäk. Für die Baseballer war an der Kopenhagener Straße mal ein eigener Baseball-Platz angedacht. Umgesetzt ist von beiden Vorhaben bisher nichts. Bis 2027 steht auch kein Projekt in den Finanzplanungen der Stadt. „Rostock wollte mal Mit-Gastgeber der Football-EM sein. Wie ohne richtigen Platz?“, fragt Röhl.

Weshalb es in Rostocks Hallen eng wird

Auch in den Hallen wird es eng – ebenfalls ein „Luxusproblem“, sagt Vereinsberater Pentzek. Die Seawolves spielen mittlerweile in der ersten Basketball-Bundesliga, die Empor-Handballer in der 2. Liga. Hinzu kommen die erfolgreichen Volley- und Goalballer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immerhin deutet sich hier Besserung an. „Es ist gut, dass die Stadt die Ospa-Arena gekauft hat. Wir merken jetzt schon, wie eng die Zeitpläne in der Stadthalle sind.“ Die Fiete-Reder-Halle soll saniert werden. Das hilft im Trainingsbetrieb. Und wenn die Ostseesparkasse demnächst am Kesselborn in der Südstadt eine neue Sport-Arena baut, wäre das aus Sicht des Stadtsportbundes ein Gewinn: „Solange die Mieten für die Vereine bezahlbar sind“, sagt Geschäftsführer Röhl. „Und die Arena muss mit Leben erfüllt werden.“ Er bringt zum Beispiel Box-Kämpfe ins Gespräch.

Eine neue Rostocker Schwimmhalle ist ein Muss

Ein Muss ist für den Stadtsportbund eine neue Schwimmhalle im Nordwesten. Über die diskutiere Rostock immerhin bereits seit 1991. „Ich verstehe nicht, warum wir damit nicht längst angefangen haben. Es gab das ,Ja‘ der Bürgerschaft für eine kombinierte Eis- und Schwimmhalle, sogar ein Standort war gefunden“, so Röhl. Doch dann habe das Rathaus angefangen, mit einem Investor neue Pläne zu entwickeln.

Röhl dazu: „Aber mal ehrlich: Wir brauchen eine Eishalle, aber kein Eisstadion. 2500 Sitzplätze, eine Curling-Halle – das ist völlig überdimensioniert. Da muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen.“

Mehr Sportanlagen im Grünen

Doch nicht nur neue Hallen und Stadien braucht Rostock, sagt Röhl. „Wir müssen auch etwas für die Menschen tun, die nicht im Verein Sport treiben.“ Am Rostocker Oval im Stadthafen seien mal richtige Laufstrecken geplant gewesen. Keine Asphalt-Wanderwege, sondern mit richtigem „Lauf-Belag“. Für Jogger. „Früher waren Trimm-Dich-Pfade mal ein Begriff. Aber genau das fehlt: Skate-Parks, Sport-Geräte für alle.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In Waren gebe es sechs öffentliche Beachvolleyball-Felder im Freibad. „Die sind immer voll im Sommer“, sagt Röhl. „In Warnemünde muss man fast bis Stolteraa laufen, um in Ruhe mit Freunden mal am Strand Sport treiben zu können – jedenfalls ohne dafür bezahlen zu müssen.“ Sport-Parcours, „Workout-Arenen“ in den Parks: „So was brauchen wir auch.“

Rostocks Vereine brauchen Profis – zusätzlich zu Ehrenamtlern

Rostock will bis Ende 2023 ein „Sport-Konzept“ erarbeiten. All die Wünsche des Sportbundes sollen darin einfließen. Wissenschaftler der Uni Potsdam begleiten das Projekt. „Wir brauchen ein klares Bekenntnis der Stadt und der Politik. Ja, Sport ist eine freiwillige Aufgabe. Aber in die müssen wir einfach in den nächsten Dekaden mehr investieren“, sagt Röhl.

Und Pentzek ergänzt: „Wir brauchen auch mehr ,Hauptamtler‘ in den Vereinen. Finanzen, Mitgliederverwaltung, Fördermittel-Anträge: Das ist alles aufwendig und kompliziert geworden. Das schafft ein Vereinschef nicht mehr nebenbei.“ Deshalb müssten „hauptamtliche Strukturen“ her, um die Sportler zu unterstützen. „Wir haben bereits massive Probleme, Vorstandsmitglieder für Vereine zu finden, weil sie diese Aufgaben scheuen. Das Hauptamt könnte sie Vorstände entlasten – damit sie sich auf die Mitglieder und Sport konzentrieren können“, sagt Pentzek.