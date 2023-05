48-Stunden-Event

Am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende bespielen 20 Autoren, Künstler und Musiker für 48 Stunden das Ostseestadion in Rostock mit Flutlicht-Lesungen, Gesprächen und Performances. Was es mit dem ersten Litaratooor-Festival auf sich hat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket