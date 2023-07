﻿Hunde, Alkohol, Grillen: Strandvogt erklärt, was an Rostocks Stränden erlaubt ist – und was nicht

Rostock. Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde, einen Cocktail in der Hand, Musik aus der Box und dazu ein Lagerfeuer – diese romantische Vorstellung kann schnell teuer werden. Denn was an den Stränden der Hansestadt erlaubt wird, ist reglementiert. Und wird auch kontrolliert, unter anderem von Strandvogt Stefan Bischoff.

Der 45-Jährige ist zwischen Anfang Mai und Ende September an den mehr als 15 Kilometer langen Rostocker Stränden unterwegs, um für Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. „Und obwohl die Ferien noch nicht überall begonnen haben, gibt es jetzt schon mehr Anzeigen als im letzten Jahr – bereits mehrere Hundert“, erzählt der gebürtige Rostocker, der seit den Job seit einem Jahr macht.

Drohnenflug am FKK-Strand von Rostock wird teuer bestraft

Teuerstes Vergehen sei bisher ein Drohnenflug über dem FKK-Bereich gewesen. In der Saison sei das Fliegen von Drohnen über dem Strand ohne Sondergenehmigung nämlich streng verboten – und ganz besonders über sensiblen Bereichen, wie dem Nacktbadestrand. Die Strafe dafür kann mehrere Hundert Euro betragen.

Häufigstes Problem sei aber das illegale Betreten der Dünen. „Das ist besonders zwischen dem Teepott und dem Hotel Neptun ein Problem“, so Bischoff. Mindestens 50 Euro Bußgeld würden dann fällig. „Das kann aber auch mehr werden, wenn die Personen dort schon Sachen abgelegt haben oder wir sie auch beim Urinieren in den Dünen erwischen“, nennt der Strandvogt weitere Beispiele, für die Anzeigen fällig werden.

Platzverweis für stark betrunkene Strandbesucher

„Aber auch das Füttern von Möwen ist etwas, das verboten ist, aber immer wieder passiert“, sagt er. Das müsse nicht absichtlich erfolgen. „Oft lassen die Menschen auch ihr Essen liegen und gehen ins Wasser. Aber die Möwen öffnen mittlerweile sogar Taschen oder drehen Decken um“, weiß der Strandvogt. Apropos Decken: Das Übernachten am Strand, beispielsweise im Schlafsack, sei nicht verboten – solange man dafür kein Zelt aufstellt. Dann gilt es nämlich als unerlaubtes Wildcamping.

Anzeigen gebe es auch für das Rauchen von Wasserpfeifen außerhalb der Feuerstellen genau wie für das Grillen, das ebenfalls nur an den Feuerstellen erlaubt ist. „Und bei Waldbrandstufe vier – wie zuletzt – nicht mal dort.“

Strandvogt Stefan Bischoff erläutert die Regeln an der Ostseeküste. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Was den Konsum von Alkohol betrifft, gibt es zwar keine Vorschriften in der Strandsatzung. „Aber wir haben bei offensichtlich stark alkoholisierten Personen auch schon Platzverweise ausgesprochen.“

Wer denkt, dass es vorwiegend Touristen sind, die sich falsch verhalten, der irrt. „Wir haben es auch immer wieder mit unbelehrbaren Einheimischen zu tun“, so Bischoff. Das betreffe auch Konflikte am Hundestrand, der teilweise im FKK-Bereich liegt, was regelmäßig zu Auseinandersetzungen führt. Der Vollzugsbeamte Bischoff selbst kassiert aber niemanden vor Ort ab – das erfolgt dann über die städtische Bußgeldstelle.

Zweiter Strandvogt soll die Präsenz an Ostseestränden erhöhen

Schon an den vergangenen sonnigen Tagen hatte Bischoff viel zu tun. Weil er alleine die langen Strandabschnitte kaum beherrschen kann, gibt es nun Unterstützung. Zwei weitere Kollegen des Kommunalen Ordnungsdienstes seien derzeit probeweise mit am Strand im Einsatz, um zu schauen, ob dieser Arbeitsplatz etwas für sie ist. Einer von beiden soll dann dauerhaft zum zweiten Strandvogt werden.

„Der Job ist nicht für jeden geeignet. Man hat mit vielen Menschen zu tun und es ist körperlich herausfordernd“, weiß Bischoff. Er habe zwar einen Buggy für den Einsatz am Strand. Aber wenn dort viele Menschen liegen, sei er natürlich zu Fuß unterwegs. „Da kommen gut und gern 20 bis 30 Kilometer am Tag zusammen. Im ersten Monat der Saison müssen die Muskeln auch erst mal wieder aus dem Winterschlaf kommen“, so Bischoff augenzwinkernd.

Er sei jetzt aber fit für die Saison, die sicher viele Herausforderungen mit sich bringt – und keine festen Arbeitszeiten hat, sondern sich natürlich auch nach dem Wetter, den Ferien oder Veranstaltungen richtet. Deshalb gibt es in den Abendstunden auch Unterstützung durch den Wachdienst von JM Security, die nach Feuern, Campern oder Partys Ausschau halten.

Strandvogt hat schusssichere Weste und Abwehrspray für Hunde

Ziel aller, die am Strand für Ordnung sorgen, sei eine Deeskalation der Lage. Manchmal brache es dafür eine Verwarnung. Die schusssichere Weste und das Hundeabwehrspray – beides trägt Bischoff stets mit sich – habe er zum Glück noch nie gebraucht. „Körperliche Angriffe gab es bisher keine, lediglich verbale Attacken.“

Bäderdienst der Rostocker Polizei Der Bäderdienst der Rostocker Polizei ist im Sommer an den Stränden der Hansestadt unterwegs. Im Bereich zwischen Hohe Düne und Torfbrücke wurden im vergangenen Jahr insgesamt 38 Straftaten verzeichnet – vorrangig sogenannte Eigentums- und Verkehrsdelikte, also zum Beispiel Diebstahl oder das Fahren unter Alkoholeinfluss. Dazu kamen 27 registrierte Verkehrsunfälle, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden. Zudem mussten zehn Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen werden – meist wegen illegalem Befahren oder Parken im Wald, Feuer oder Campen am Strand oder in den Dünen oder Zelten im Naturschutzgebiet. Die Polizeibeamten im Bäderdienst leiteten 37 Bußgeldverfahren ein und sprachen 452 Verwarnungen aus, zum Beispiel wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Fehlern beim Parken.

Hilfe während der Saison erhält Bischoff durch den Kommunalen Ordnungsdienst, der neben acht Kollegen für die Verkehrsüberwachung auch acht Saisonkräfte im Bäderdienst einsetzt. Dazu kommen die Kräfte vom Bäderdienst der Rostocker Polizei, die den Sommer über von zehn weiteren Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt werden.

Polizeikommissar Erik Lemke ist einer davon. Er nutzt beim Streifendienst im Sommer gern das Rad. „Weil man dann ganz anders mit den Menschen in Kontakt kommt“, sagt er.

Kommissar Erik Lemke unterstützt den Sommer über den Bäderdienst der Rostocker Polizei. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Das wissen auch Heiko Heyden und Jan Hoffmann, die selbst ernannten „siamesischen Zwillinge“ von der Polizeistation Markgrafenheide. Beide sind 365 Tage im Seebad im Einsatz, kümmern sich um Diebstähle, aber auch um häusliche Gewalt, die selbst im Urlaub passieren kann.

Die Polizisten Heiko Heyden und Jan Hoffmann sind das ganze Jahr in Margrafenheide im Einsatz. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Eines will Polizeihauptkommissar Heyden aber sowohl Urlaubern als auch Einheimischen mitgeben: „Man kann sich hier sicher fühlen.“

