Schiffskatastrophe in Lübecker Bucht

Kostenfrei bis 15:03 Uhr lesen Schiffskatastrophe in Lübecker Bucht

Untergang der „Cap Arcona“: Deshalb interessieren sich Schüler in Grevesmühlen für das Kriegsverbrechen

Eine der größten Schiffskatastrophen der Geschichte bewegt Menschen in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg): der Untergang des KZ-Schiffes „Cap Arcona“ in der Lübecker Bucht. Schüler zeigten sich am Freitag sehr interessiert. Ein Regionalhistoriker beleuchtet Hintergründe.