Riesiges Interesse: Alle Plätze für Schülerkonzert an Bord der „Aidamar“ vergeben

Rostock. Gigantischer Andrang: Innerhalb weniger Tage haben sich Dutzende Schulen für das Kinderkonzert an Bord der „Aidamar“ am 25. Oktober angemeldet. Die 600 zur Verfügung stehenden Plätze sind vergeben; weitere Anmeldungen sind ab sofort nicht mehr möglich. Die Klassen, die am schnellsten und damit erfolgreich waren, werden in den kommenden Tagen von den Festspielen MV benachrichtigt.

Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen aus der Region erleben beim Kinderkonzert der Festspiele MV in diesem Jahr die Percussion Community Rostock – das Schlagzeug-Ensemble der Hochschule für Musik und Theater. Die „Aidamar“ wird an diesem Tag am Warnemünde Cruise Center liegen. Ein Mittagessen und ein Rundgang samt Treffen mit dem Kapitän stehen ebenfalls auf dem Programm.

OZ