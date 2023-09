Braucht Rostock dieses Theater? Diskutieren Sie mit über das 208-Millionen-Euro-Projekt

Rostock. Es ist das größte Vorhaben einer Kommune in MV – und eines der umstrittensten: Seit die neue Kostenschätzung für den Bau des Rostocker Volkstheaters vorliegt, wird in der Politik, aber auch in der Stadtgesellschaft, der Sport- und Kulturszene diskutiert: 208 Millionen Euro – braucht Rostock dieses Theater?

Genau darüber will die OSTSEE-ZEITUNG mit Experten, Entscheidern und Freunden des Theaters diskutieren – am 5. Oktober, ab 18 Uhr im Großen Saal des Rostocker Medienhauses. Und Sie können dabei sein. Das Forum wird moderiert von OZ-Sportchef Christian Lüsch und Chefreporter Andreas Meyer. Der Eintritt ist frei, allerdings ist eine vorherige Anmeldung nötig.

Befürworter und Kritiker zum Bau des Rostocker Volkstheaters

Auf dem Podium mit dabei sind Eva-Maria Kröger, Rostocks Oberbürgermeisterin, und auch Dr. Doris Geiersberger, die Vorsitzende des Rostocker Theater-Fördervereins. Geiersberger kämpft seit Jahrzehnten für einen Neubau, für die Oberbürgermeisterin ist der Neubau eines der wichtigsten Vorhaben auf ihrer Agenda.

Etwas kritischer sehen das Ganze der Präsident der Rostock Seawolves, André Jürgens, und die Chefin der Rostocker FDP, Julia Pittasch. Jürgens will ein klares Bekenntnis, dass für den teuren Theater-Neubau nicht andere Vorhaben zurückgestellt werden – zum Beispiel dringend nötige Investitionen in neue Sportstätten in Rostock.

Pittasch stellt sich die Frage, ob der Neubau wirklich so viel Geld kosten muss. „Wir haben noch nie diskutiert, ob wir einen privaten Investor mit ins Boot holen. Und wir sollten dringend darüber reden, ob ein so großer Neubau allein für das Volkstheater richtig ist. Was ist mit der freien Kulturszene? Kann sie das Haus nicht auch nutzen?“, fragt die Liberale. Klaus-Jürgen Strupp – Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock – vertritt die Wirtschaft auf dem Podium. Er sagt: „Zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort gehören auch attraktive Kultur- und Sportangebote.“

