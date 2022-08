OZ-Liveticker zur Hanse Sail in Rostock: Was ist am Samstag auf der Meile los?

Hanse Sail in Rostock: Mehr als 100 Schiffe und hunderttausende Besucher werden bis Sonntag beim maritimen Volksfest erwartet. Die OZ ist jeden Tag am Stadthafen und in Warnemünde unterwegs und berichtet hier im Ticker: Was sagen die Besucher, wo ist was los, wie ist die Stimmung?