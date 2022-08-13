У період з 11-14 серпня Росток святкує Hanse Sail, найбільший морський фестиваль у Мекленбурзі та один із найбільших у Європі. У другі вихідні серпня вздовж узбережжя Ростока пропливають близько 250 традиційних вітрильних кораблів усіх типів та розмірів. На ці вихідні ви зможете поспостерігати за морською регатою і спробувати поплавати на одному з традиційних морських суден. Насолоджуйтеся цим чудесним фестивалем!

Rostock. Hanse Sail у Ростоку — найбільший морський фестиваль у Мекленбурзі та один із найбільших у Європі. У другі вихідні серпня вздовж узбережжя Ростока пропливають близько 250 традиційних вітрильних кораблів усіх типів та розмірів. Це визначна подія не тільки для Німеччини, а й для усіх країн, які омиває Балтійське море. Багато справжніх мореплавців вважають цей з’їзд традиційним та особливим. Через останні два роки пандемії свято не набувало таких великих масштабів, як у минулі роки. Але очікується, що саме 31-й рейс між Варнемюнде та міським портом Ростока знову приверне сотні тисяч гостей. У 2022 понад 110 традиційних кораблів із шести країн запрошують усіх охочих на екскурсії.

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Зворушлива подія для більшості відвідувачів – це спробувати поплавати на одному з традиційних морських суден. Але, на жаль, більшість квитків на популярні маршрути вже розпродали. Але це не проблема, адже старовинними вітрильниками також можна помилуватися з берега.

На сайті: www.rostock-business.com ви можете знайти програму на всі дні святкування. Але я підготувала для вас перелік найкращих подій, аби зробити ваші вихідні неперевершеними. Додам, що заходи пов'язані не тільки з морем та суднами, тож кожен знайде щось своє.

Одною з подій є презентація класичних автомобілів American Cars 13 серпня з 10:00-18:00 в IGA Park між фестивальним майданчиком і набережною. Не менш цікавим є циркове шоу дітей у Цирку Фантазія (Цирк Фантазія, Варновуфер 55) 13 серпня об 11:00. У виставі беруть участь лише діти віком від 8 до 14 років. Додаткову інформацію та реєстрацію ви можете знайти на сайті www.fantasia-rostock.de. Ну і не забуваймо про вечір кіно на 20:30 (Варнемюнде, SportBeachArena, Strandblock 1-2). Кінотеатр Strandsand із фільмом "Пірати Карибського моря" частина 2, так і німецьку підтягнемо швидше. А феєрверк у міському порту о 22:30 стане неперевершеним закінченням суботи.

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Неділю 14 серпня ми починаємо з казок братів Грімм. З 11:00 до 12:00 (Skylight Stage, Lookout, Haedgepeninsula) відбудеться читання у вільному переказі у віршах для дітей та тих, хто любить казки. Спеціальна демонстрація на історичній верфі о 14:00 в IGA Park. Це місце, де можна буде зробити безліч крутих фото. Або оберіть локацію Варнемюнде OPEN SHIP на вітрильному навчальному судні GORCH FOCK. З 11:30-16:00 Варнемюнде, причал пасажирської набережної. Ну і не забуваймо, що майже щогодини з Warnemünde, Passagierkai, Liegeplatz 3 - 4 відправляються історичні та традиційні судна.

Дозвольте Hanse Sail наповнити вас винятковими емоціями. Стежте за подіями та вдихніть аромат Балтійського моря в ці дні на повні груди.

Von OZ