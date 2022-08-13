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Hanse Sail чекає на вас

Численні відвідувачі Ганзе-Парус в міській гавані дивуються численним вітрильним кораблям.

Численні відвідувачі Ганзе-Парус в міській гавані дивуються численним вітрильним кораблям.

© Quelle: Ove Arscholl

У період з 11-14 серпня Росток святкує Hanse Sail, найбільший морський фестиваль у Мекленбурзі та один із найбільших у Європі. У другі вихідні серпня вздовж узбережжя Ростока пропливають близько 250 традиційних вітрильних кораблів усіх типів та розмірів. На ці вихідні ви зможете поспостерігати за морською регатою і спробувати поплавати на одному з традиційних морських суден. Насолоджуйтеся цим чудесним фестивалем!

 

Rostock. Hanse Sail у Ростоку — найбільший морський фестиваль у Мекленбурзі та один із найбільших у Європі. У другі вихідні серпня вздовж узбережжя Ростока пропливають близько 250 традиційних вітрильних кораблів усіх типів та розмірів. Це визначна подія не тільки для Німеччини, а й для усіх країн, які омиває Балтійське море. Багато справжніх мореплавців вважають цей з’їзд традиційним та особливим. Через останні два роки пандемії свято не набувало таких великих масштабів, як у минулі роки. Але очікується, що саме 31-й рейс між Варнемюнде та міським портом Ростока знову приверне сотні тисяч гостей. У 2022 понад 110 традиційних кораблів із шести країн запрошують усіх охочих на екскурсії.

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Зворушлива подія для більшості відвідувачів – це спробувати поплавати на одному з традиційних морських суден. Але, на жаль, більшість квитків на популярні маршрути вже розпродали. Але це не проблема, адже старовинними вітрильниками також можна помилуватися з берега.

На сайті: www.rostock-business.com ви можете знайти програму на всі дні святкування. Але я підготувала для вас перелік найкращих подій, аби зробити ваші вихідні неперевершеними. Додам, що заходи пов'язані не тільки з морем та суднами, тож кожен знайде щось своє.

Одною з подій є презентація класичних автомобілів American Cars 13 серпня з 10:00-18:00 в IGA Park між фестивальним майданчиком і набережною. Не менш цікавим є циркове шоу дітей у Цирку Фантазія (Цирк Фантазія, Варновуфер 55) 13 серпня об 11:00. У виставі беруть участь лише діти віком від 8 до 14 років. Додаткову інформацію та реєстрацію ви можете знайти на сайті www.fantasia-rostock.de. Ну і не забуваймо про вечір кіно на 20:30 (Варнемюнде, SportBeachArena, Strandblock 1-2). Кінотеатр Strandsand із фільмом "Пірати Карибського моря" частина 2, так і німецьку підтягнемо швидше. А феєрверк у міському порту о 22:30 стане неперевершеним закінченням суботи.

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Неділю 14 серпня ми починаємо з казок братів Грімм. З 11:00 до 12:00 (Skylight Stage, Lookout, Haedgepeninsula) відбудеться читання у вільному переказі у віршах для дітей та тих, хто любить казки. Спеціальна демонстрація на історичній верфі о 14:00 в IGA Park. Це місце, де можна буде зробити безліч крутих фото. Або оберіть локацію Варнемюнде OPEN SHIP на вітрильному навчальному судні GORCH FOCK. З 11:30-16:00 Варнемюнде, причал пасажирської набережної. Ну і не забуваймо, що майже щогодини з Warnemünde, Passagierkai, Liegeplatz 3 - 4 відправляються історичні та традиційні судна.

Дозвольте Hanse Sail наповнити вас винятковими емоціями. Стежте за подіями та вдихніть аромат Балтійського моря в ці дні на повні груди.

Von OZ

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Kostenfrei bis 14:01 Uhr lesen

﻿Feuerwehr präsentiert sich auf Hanse Sail in Rostock: „Es geht um strahlende Kinderaugen“

Neben vielen Traditionsschiffen präsentieren sich auf der Hanse Sail im Rostocker Stadthafen knallrote, große Feuerwehrautos: Die Kameraden der Hansestadt stellen ihre Arbeit vor. Um die Gefahr im Alltag zu demonstrieren, retten sie zum Beispiel eine eingekleppte Puppe aus einem Fahrzeug und erzeugen eine Explosion.

 
Maritimes Volksfest

﻿OZ-Liveticker zur Hanse Sail in Rostock: Was ist am Samstag auf der Meile los?

Hanse Sail in Rostock: Mehr als 100 Schiffe und hunderttausende Besucher werden bis Sonntag beim maritimen Volksfest erwartet. Die OZ ist jeden Tag am Stadthafen und in Warnemünde unterwegs und berichtet hier im Ticker: Was sagen die Besucher, wo ist was los, wie ist die Stimmung?

 
Konzert

﻿Nach abgesagtem X&POP-Festival: Mainpoint spielt zur Hanse Sail im Mau-Club

Eigentlich sollte die Darkrock-Metal Band Mainpoint auf dem jährlich zur Hanse Sail stattfindenden X&POP Festival rocken. Aufgund der geringen Vorverkaufszahlen wurde das aber kurzfristig abgesagt. Einige Konzerte wie das der Rostocker Band finden trotzdem statt – gegen eine Spende am Einlass. Das Konzept scheint aufzugehen.

 
Fotogalerie

﻿Die schönsten Fotos der Hanse Sail 2022 in Rostock: Bild einsenden und gewinnen!

In diesen Bildergalerien zeigen wir Ihnen die schönsten Eindrücke von der 31. Hanse Sail in Rostock. Das maritime Volksfest findet noch bis Sonntag statt. Schicken Sie uns gerne Ihr bestes Bild und sichern sich sich die Chance auf einen Amazon-Gutschein.

 
Standort-Werbung auf See

﻿Hanse Sail als Wirtschaftsturbo: Welche Jobs dadurch in Rostock entstanden sind

Das Unterwasser-Technologiezentrum, Zulieferer für Liebherr und auch den Kranbauer selbst – Tausende Jobs soll Rostock bereits der Hanse Sail verdanken. Auch in diesem Jahr will die Stadt Hunderte Firmenbosse bei Ausfahrten und Empfängen überzeugen, sich hier anzusiedeln.

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