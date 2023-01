2x2 Karten für Sebastian Krumbiegel im Trihotel Rostock zu gewinnen

Rostock. Sebastian Krumbiegel ist eine der prägenden Persönlichkeiten der deutschen Popmusik. Als Sänger der Prinzen ist Krumbiegel bekannt geworden, aber auch durch sein gesellschaftliches Engagement, auch gegen Rechts. Dabei ist das Thema Courage für Sebastian Krumbiegel wichtig, nicht erst seit dem traumatischen Überfall auf ihn durch Rechtsradikale im Jahr 2003.

Inzwischen hat Sebastian Krumbiegel (56) eine Zwischenbilanz seines Lebens gezogen, seine Autobiografie „Courage zeigen“ erschien Anfang 2017. In diesem Buch verknüpft der Musiker seinen Lebenslauf mit zeitgeschichtlichen Ereignissen. Und Sebastian Krumbiegel stellt darin auch seine zentralen Fragen, die ihn in seinem Leben immer wieder bewegt haben: Wann habe ich mich für etwas starkgemacht? Wann fehlten mir Mut und Haltung? Und was habe ich daraus gelernt? Die Antworten darauf möchte er gerne an sein Publikum weitergeben.

Der „Prinzen“-Sänger engagiert sich stark gesellschaftlich

Bei all dem hat dem Künstler natürlich sein großer Bekanntheitsgrad geholfen. Seit 1987 war Sebastian Krumbiegel als Sänger in der Band „Die Herzbuben“ aktiv, die ab 1991 in „Die Prinzen“ umbenannt wurden. Seit den 1990er Jahren hatten „Die Prinzen“ mit ihren Veröffentlichungen große Publikumserfolge.

Der Sänger nutzt seine Popularität für andere Zwecke. Krumbiegel engagiert sich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Aktionsbündnissen, nicht nur für soziale Zwecke. So ist er Unterstützer der Amadeu-Antonio-Stiftung, des Bündnisses Dresden Nazifrei, des Flüchtlingsrates Leipzig, des Opferfonds Cura und des Lokalen Aktionsplans Leipzig.

Krumbiegel wird in Rostock lesen und Songs spielen

Zu einer Lesung kommt Sebastian Krumbiegel am 25. Januar nach Rostock. Er wird im „Trihotel“ aus seinem Buch „Courage zeigen“ lesen und dazu auch Songs spielen. Karten für die Veranstaltung gibt es im „Trihotel“ Rostock.

Diejenigen, die sich nicht auf ihr Glück verlassen wollen, können auch einfach Karten für das Event kaufen. Für das 3-Gang-Menü mit Konzert werden 69 Euro fällig, für das reine Konzert ohne Menü 39 Euro. Dinner-Beginn im „Trihotel“ ist 17.30 Uhr, Einlass im Rocktheater ab 18.45 Uhr, das Konzert beginnt 19.30 Uhr.