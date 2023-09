Die OZ sucht den besten Club in Rostock – wer ist Ihr Favorit?

Rostock. Endlich Freizeit! Viele Menschen genießen ihren Feierabend in einem der zahlenreichen Clubs der Stadt – ob in der Woche oder erst recht am Wochenende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer sich dann nach den neuesten Hits und populären Beats sehnt, ist oft im LT-Club anzutreffen. Studentenkeller, Peter Weiss Haus und ST sind bei Studierenden aus dem Nachtleben der Stadt nicht wegzudenken. Die lockere Atmosphäre bieten den perfekten Rahmen, um den anstrengenden Uni-Alltag hinter sich zu lassen. Liebhaber alternativer Musikrichtungen ist der M.A.U. Club die Anlaufstelle schlechthin. Der Location hat sich in der alternativen Szene fest etabliert und bietet regelmäßig Live-Konzerte und DJ-Sets mit Indie, Punk und Rockmusik. Doch für jeden Geschmack findet sich etwas im facettenreichen Nachtleben der größten Stadt des Landes etwas, um bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.

Lesen Sie auch

Die OSTSEE-ZEITUNG hatte ihre Leserinnen und Leser nach ihren liebsten Feierlocations gefragt. Herausgekommen ist eine Liste mit den zehn meistgenannten Clubs der Hansestadt. Wo tanzen Sie am liebsten bis zum Morgengrauen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stimmen Sie ab und gewinnen Sie ein iPad mit OZ-Jahresabo!

Sie wollen an weiteren OZ-Gewinnspielen teilnehmen? Dann klicken Sie hier.

OZ