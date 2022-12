OZ-Glühweintest 2022 in Rostock: Jetzt für Lieblingsbude abstimmen und Weihnachtspaket absahnen

Rostock. Nichts tut in den kalten Wintertagen so gut wie ein warmer Glühwein – mit oder ohne Schuss. Apropos warm: Die heiße Phase des OZ-Glühweintests in Rostock ist nun eingeläutet. Online können Sie seit einigen Tagen für Ihren Favoriten unter den Buden auf dem Weihnachtsmarkt in der Hansestadt abstimmen.

Erste Tendenzen lassen sich inzwischen auch ablesen. Unter den Führenden finden sich gleich zwei Weingüter. Aber auch ein Stand mit skandinavischen Wurzeln konnte sich bisher gegen die starke Konkurrenz behaupten.

Die derzeit führenden Glühweinstände sind das Weingut Misskam, die Finnlandhütte und das Sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth.

Gewinnen Sie ein Naschpaket des Rostocker Weihnachtsmarkts

Doch noch ist nichts entschieden: Bis zum 5. Dezember können Sie für Ihren Favoriten abstimmen. Unter allen registrierten Teilnehmern des OZ-Glühweintests verlost die OSTSEE-ZEITUNG drei Naschpakete vom Rostocker Weihnachtsmarkt im Wert von je 25 Euro.

Das Naschpaket vom Rostocker Weihnachtsmarkt, das Sie gewinnen können. © Quelle: Großmarkt Rostock GmbH

Testen Sie die besten Glühweinstände auf dem Weihnachtsmarkt

Die drei bestplatzierten Stände werden dann am 9. Dezember von einer Gruppe von fünf glücklichen Gewinnern auf Kosten der OZ unter die Lupe genommen. Wenn Sie und vier Ihrer Freunde zu den Test-Kandidaten gehören wollen, können Sie sich hier registrieren.

Am Ende der Verköstigung kürt unsere OZ-Glühweintester dann den Jahressieger. Dieser kann sich mit dem Titel „Bester Glühweinstand 2022“ auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt schmücken.

Der Weg zum Glühwein auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt

Sollten Sie noch gar nicht dazu gekommen sein, sich von der Qualität der derzeit topplatzierten Stände zu überzeugen, finden Sie hier eine Übersichtskarte zu allen Ständen auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt.

Von OZ