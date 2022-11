OZ-Glühweintest 2022: Wo schmeckt es auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt am besten?

Rostock. Auch in diesem Jahr sucht die OSTSEE-ZEITUNG wieder den besten Glühwein auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. Insgesamt 25 Verkaufstände stellen sich der Wahl. Und sie können entscheiden, welcher davon den besten Glühwein auf dem größten Weihnachtsmarkt des Nordens verkauft.

Bis zum 5. Dezember läuft die Abstimmung. Am 9. Dezember können dann fünf Gewinner die besten drei Stände auf Kosten der OZ testen und den Sieger küren. Dafür können Sie sich hier anmelden. Erzählen Sie uns, warum Sie und Ihre Freunde oder Familienmitglieder die idealen Teilnehmer für die Verkostung der Top-Drei-Stände sind.

Glühweinstände auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt

Hier können Sie sehen, an welchen Orten sich in diesem Jahr die Glühweinstände auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt befinden.

Hier können Sie für den besten Glühweinstand auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt abstimmen.

Bereits jetzt ein Gewinner der Herzen, und damit außer Konkurrenz, ist der Asia Imbiss Shin Shin in der Rostocker Kröpi. Mit Kampfpreisen überzeugt er seine Kunden. Doch das ist nicht der einzige Grund warum sich am Stand von May Binh fast immer eine Schlange bildet. Warum – das lesen Sie in diesem Artikel.

Von OZ