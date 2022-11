﻿OZ-Kolume aus Rostock: Ein Geschmack wie aus einer anderen Welt

Was im Wahllokal verboten ist Was im Wahllokal verboten ist

OB-Wahl in Rostock: Besser keine Beweisfotos machen

In Rostock wird am Sonntag ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Dabei gibt es für die rund 172 000 Wahlberechtigten einiges zu beachten. Was im Wahllokal erlaubt und was verboten ist.