﻿OZ-Kolumne aus Rostock: Strandproviant der anderen Art

Wie unterschiedlich Menschen ihren Tag am Ostseestrand gestalten, zeigt sich oft schon bei der Anreise – und in ihren Kühlboxen, weiß OZ-Redakteurin Katrin Zimmer.

Rostock. Wenn das Wetter so gnadenlos gut ist wie zuletzt, gibt es für viele Küstenbewohner und Urlauber nur ein Ziel: ab an den Strand – vorausgesetzt natürlich, es stehen nicht haufenweise Arbeit oder andere Termine an. Dabei ist es erstaunlich, wie unterschiedlich die Menschen den Tag im Sand am Meer verbringen.

Schon bei der Anreise zeigen sich die Typen: Während manche nur mit einem kleinen Beutelchen unterwegs sind, schleppen andere den halben Hausstand mit. Meist sind es Familien mit kleinen Kindern, die neben Sonnenschutz noch jede Menge zu futtern und Spielzeug mitnehmen. Das ist plausibel, denn ohne etwas Obst oder ein paar Kekse und natürlich etwas zu trinken macht so ein Tag am Strand ja auch nicht lange Spaß.

Nicht schlecht gestaunt habe ich neulich allerdings, als ich an zwei jungen Männern vorbeiging, die neben ihrer Strandmuschel in Campingstühlen saßen, gekühlte Getränke aus einer blauen Box zauberten und dabei Sushi aßen – mit Stäbchen wohlgemerkt. Das hatte ich so noch nicht gesehen, aber für die beiden schien es das Normalste von der Welt zu sein.