﻿OZ-Kolumne aus Rostock: Voll verheizt statt gut gebastelt

Statt mit Streichhölzern zu lustigen Figuren verarbeitet zu werden, könnte Kastanien in diesem Jahr ein anderes Schicksal ereilen, befürchtet OZ-Redakteurin Katrin Zimmer.

Rostock. Schon seit Wochen hängen sie an den Ästen und reifen in ihren stacheligen Hüllen. Manchmal, so scheint es, warten sie nur auf den richtigen Moment, um sich endlich zu Boden fallen zu lassen – vielleicht wenn unter ihnen gerade ein kleiner Hund vorbeiläuft, der sich erschrickt.

Mittlerweile ist es ziemlich voll unter den hiesigen Kastanienbäumen geworden und wenn die grünen Kugeln schon ein wenig aufgeplatzt sind, zeigen sie ein Stück der glänzenden braunen Früchte, die sie in ihren Inneren tragen. Die locken immer wieder Spaziergänger an, die sich ein paar von ihnen in die Tasche stecken.