﻿OZ-Kolumne aus Rostock: Wenn Fasching in der Kita zur Glaubensfrage wird

Die Auswahl des richtigen Kostüms kann in vielen Familien für Diskussion sorgen, wenn der Nachwuchs ganz eigene Vorstellungen davon hat, was die ideale Verkleidung wäre, weiß OZ-Redakteurin Katrin Zimmer.

Rostock. Lehrer und Lehrerinnen, Bäcker*innen oder Busfahrer/innen (m, w, d – männlich, weiblich, divers): In den vergangenen Jahren wird immer mehr Wert auf Gleichberechtigung und Gleichstellung gelegt und das ist auch gut so. Wenngleich die deutsche Sprache durch Pausen, Schrägstriche und Gendersternchen unnötig verkompliziert wird. Aber der Gedanke, dass jeder alles sein darf, was er will, ist der richtige. Auch beim Karneval.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Krankenschwester oder Feuerwehrmann?

So war es doch außerordentlich amüsant, als der kleine Sohn einer Freundin sich für den Fasching in der Kita ganz gezielt das Krankenschwesterkostüm ausgesucht hatte – „weil Mama das ist und weil die Arbeit wichtig ist“. Mutti hingegen war unsicher, wie sie reagieren sollte. Dem Jungen besser die Feuerwehruniform aufzwingen, damit keine unbequemen Fragen auftauchen, oder ihm den Wunsch erfüllen?

Kleiner Bruder im Feenkostüm mit Glitzer

Auch wenn der Sprachwandel in Sachen gendern noch recht jung ist, dass kleine Brüder sich anziehen wollen wie ihre großen Schwestern – mit Glitzerkleid und Feenkostüm – das gab es schon vor 30 Jahren. In diesem speziellen Fall löste sich das Problem dann ganz schnell in Luft auf, als im Geschäft eine Ecke weiter die Polizeiuniform auftauchte. Die stach die Medizin dann doch aus und der Kittel blieb im Laden.