Kommentar

Der Plan von einem Museum in Mecklenburg-Vorpommern für den Weltkünstler Günther Uecker rückt in weite Ferne. Das Projekt für den Uecker-Kasten in Rostock findet offenbar wenig Befürworter. Eine vertane Chance für das Land, meint OZ-Reporter Michael Meyer.

