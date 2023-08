﻿Urlauber-Kinder beim Landeszootag ausgegrenzt: MV präsentiert sich als schlechter Gastgeber

Rostock. Der kostenlose Landes-Zootag wird für MV zum Debakel. Der Nordosten hatte die Chance, sich als großzügiges Gastgeberland zu präsentieren und dem Nachwuchs – egal ob aus MV, Schleswig-Holstein oder Brandenburg – ein echtes Highlight zum Ferienende zu bescheren. Genau diese Chance wurde am Dienstag verspielt. Denn weil nur Kinder mit Wohnsitz in MV kostenlosen Zutritt zum „Tieregucken“ hatten, wurden Urlauber-Kinder ausgegrenzt. Keine gute Idee der Landesregierung!

Zoo-Bildung für alle wäre das bessere Signal

Durch die Ausgrenzung bekommt die eigentlich schöne Aktion einen bitteren Beigeschmack. Denn die tierische Bildung hätte für alle Kinder da sein sollen – egal ob Landeskind, aus Deutschland, aus dem Ausland – egal ob arm oder reich. Denn wer sich für einen Urlaub bei uns an der Ostsee entscheidet, nimmt schon viel Geld in die Hand. An der Unterkunft kann nicht gespart werden. Dafür aber am Essen, beim Shoppen – und bei Freizeitaktivitäten.

Vielleicht hätte MV einigen kleinen Sachsen oder Hamburgern überhaupt den ersten Gang in einen Zoo ermöglicht. Dann wären sie bestimmt gern wieder gekommen. So sehen diese aber, wie andere an der Kasse bevorzugt werden.

Anderen Termin für Zoo-Tag finden

Fraglich ist auch der Zeitpunkt der Aktion. Viele Landeskinder urlauben gerade außerhalb von MV, dafür sind viele Kinder aus anderen Bundesländern da. Vielleicht wäre ein Tag nach dem Schulanfang die bessere Wahl gewesen.

