﻿OZ-Kunstbörse: Bieterwettstreit um Figur des Rostocks Spielmannopas – wer sich Tryanowskis Denkmal sichern konnte

Auktion mit Rekordergebnis

Das zwölf Zentimeter hohe Bronze-Modell des Tryanowski-Denkmals, das in Lebensgröße am Universitätsplatz in Rostock steht und an den Spielmannopa erinnert.

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Bei der OZ-Kunstbörse ging es am Sonnabend hoch her. Um manche der mehr als 60 Werke gab es ein regelrechtes Bieter-Duell. So wie bei dem Bronze-Modell von Spielmannopa Michael Tryanowski.

