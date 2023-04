﻿Fotograf Hans-Christian Schink bei OZ-Kunstbörse: „Innerlich spüren, dass es ein Bild wird“

Unterwegs am Bahnhof

Frust über EVG-Warnstreik: So bitter waren die Zugausfälle für Bahnreisende in MV

Der Mega-Streik am Freitagmorgen sorgte in MV für leere Bahnhöfe. Vereinzelte Reiselustige haben sich dennoch auf die Bahn verlassen und wurden enttäuscht. Was für viele Reisende zur Tortur wurde, war für die Eisenbahngewerkschaft ein erfolgreicher Morgen. Ein Überblick