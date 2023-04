﻿OZ-Kunstbörse: Werke aus 30 Jahren werden bei Jubiläums-Ausgabe versteigert

Rostock. 30 Jahre OZ-Kunstbörse: Die Jubiläumsausgabe ist auch eine Gelegenheit zur Rückschau. „374 Künstlerinnen und Künstler haben wir in den zurückliegenden 30 Jahren vorgestellt“, bilanziert Thomas Häntzschel, Vorsitzender des Kunstvereins zu Rostock. Die meisten von den Künstlern sind noch in der Kunstszene des Landes aktiv und mit ihren Arbeiten präsent.

30 Künstler wurden kontaktiert

Um Werke von ihnen für die kommende Auktion der Kunstbörse zu gewinnen, wurden zum Kunstbörsen-Jubiläum nochmals 30 Künstler kontaktiert. Dazu hatten sich die drei Kunstbörsen-Partner – der Kunstverein zu Rostock, die OSTSEE-ZEITUNG und die Hochschule für Musik und Theater Rostock – zusammengetan. Ein Team der Partner hatte sich zusammengesetzt, um die Werke der „alten Meister“ auszuwählen. Das waren Thomas Häntzschel (Vorsitzender des Kunstvereins zu Rostock), OZ-Kunstbörsen-Erfinderin Gitta Meuche, dazu Jan-Peter Schröder und Michael Meyer (beide OSTSEE-ZEITUNG) sowie Frank Ivemeyer, Kanzler der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

30 Künstler aus 30 Jahren Die 30. OZ-Kunstbörse geht am 13. Mai im Foyer der Hochschule für Musik und Theater (HMT) über die Bühne. Es kommen Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern unter den Hammer. In diesem Jahr: Torsten Schlüter, Malerei (Hiddensee/Berlin) Bernd Kerkin, Malerei (Userin) Ulrike Theusner, Malerei (Leipzig) Hans-Christian Schink, Fotografie (Neubrandenburg) Christoph Knitter, Grafik (Rostock) Julia Kausch, Plastik (Rostock) Claudia Heinicke, Malerei (Greifswald) Zusätzlich wird es ein Angebot von 30 Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern geben, die in den vergangenen 30 Jahren bei der OZ-Kunstbörse vertreten waren. Gudrun Arnold, Falko Behrendt, Karen Clasen, Sabine Curio, Ramona Czygan, Christoph Dahlberg, Jacqueline Duhr, Juliane Ebner, Wolfgang Friedrich, Hartwig Hamer, Kathrin Harder, Annelise Hoge, Andreas Homberg, Wilfried Homuth, Joachim John, Barbara Kinzelbach, Heiko Krause, Oskar Manigk, Britta Matthies, Margret Middell, Udo Rathke, Thomas Reich, Otto Sander Tischbein, Künstlergruppe Schaum, Grit Sauerborn, Gerhard Stromberg, Matthias Wegehaupt, Michael Wirkner, Miro Zahra, Ruzica Zajec Der über die Künstlerhonorare hinaus erzielte Erlös kommt Stipendien für Kunststudierenden aus MV zugute. Die Kunstbörse wird gemeinsam von der OSTSEE-ZEITUNG, dem Kunstverein zu Rostock und der HMT veranstaltet.

Wichtige Künstler des Landes stellen ihre Werke zur Verfügung

Mit dem zusätzlichen Angebot wird eine gute Tradition der OZ-Kunstbörse fortgesetzt: „Wir hatten solche Auktionen bereits zur 15., 20. und 25. Kunstbörse “, erklärt Thomas Häntzschel, auch dann kamen Arbeiten von Künstlern aus der Kunstbörsen-Geschichte unter den Hammer. Bei der Auswahl in diesem Jahr waren die Kriterien klar: „Wir haben geschaut: Wer ist wichtig? Was war herausragend? Was hat sich gut bisher verkauft?“, so Häntzschel weiter. So kamen wichtige Künstler auf die Liste, die im Land ihre künstlerischen Spuren hinterlassen haben.

Gerhard Stromberg, Schulkinder (Arkwright I), Pigmenttinte auf Baumwollpapier Ed. 2/12 1996/2016, 44x55 cm Blatt, 57x70 cm Rahmen, Startgebot: 800 Euro © Quelle: Thomas Haentzschel

Wichtige Namen in dieser Aufzählung sind beispielsweise Barbara Kinzelbach, Juliane Ebner, Oskar Manigk, Gerhard Stromberg oder Udo Rathke. „Es ist eine Mischung aus älteren und jungen Künstlern“, so Häntzschel. Sie gehören zur Kunstlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Und eines haben die eingereichten Werke ebenfalls gemeinsam: „Es ist immer Kunst von heute“, sagt Thomas Häntzschel. Auch wenn die Künstler früher schon in der OZ-Kunstbörse vertreten waren, bieten sie natürlich Arbeiten an, die immer im Hier und Jetzt verortet sind.

Die 30 zusätzlichen Arbeiten gesellen sich zu den Werken der 13 teilnehmenden Künstler, die die Basis der diesjährigen Auktion sind. Zusätzlich kommt je eine Arbeit von den diesjährigen jungen Kunstbörsen-Stipendiaten Maik Schrainer, Linus Ahlin Sellgren und Svea Finck in die Versteigerung.

Wolfgang Friedrich, Spielmann (Michael Tryanowski), Bronze E.A., 2015, 12 cm hoch, Startgebot: 1100 Euro © Quelle: Thomas Haentzschel

Zwei Arbeiten von Kate Diehn-Bitt werden ebenfalls versteigert

Eine Besonderheit der diesjährigen Auktion sind zwei Werke der Künstlerin Kate Diehn-Bitt (1900-1978). Von ihr kommen zwei Arbeiten zum Verkauf – eine Collage aus dem Jahr 1972 sowie eine Aquarellstift-Zeichnung, die im Jahr 1958 entstanden ist. „Wir wollen damit junge Künstler im Land unterstützen“, so Marion Schael, Vorsitzende der in Rostock ansässigen Kate-Diehn-Bitt-Stiftung. Zu diesem Zweck wurden diese beiden Arbeiten aus dem Stiftungs-Konvolut ausgewählt. Der Stiftung geht es darum, die Erinnerung an Kate Diehn-Bitt wachzuhalten und die klassische Moderne zu würdigen. Und in diesem Fall geht es auch um die Unterstützung junger Künstler. „Das wäre sicher auch im Sinne von Kate Diehn-Bitt gewesen“, sagt Marion Schael. Mit moderaten Startpreisen dieser beiden Werke (800 und 1400 Euro) hofft sie, dass innerhalb der Auktion eine positive Dynamik unter den Bietern entsteht.

Kate Diehn-Bitt, o.T. (Bäume mit schwarzen Vögeln), Collage (signiert und datiert unter Passepartout), 1972, 20x31 cm Blatt, 40x50 cm Passepartout Startgebot: 800 Euro © Quelle: Thomas Haentzschel

Praktisch wird die Einbettung der zusätzlichen Werke auf der kommenden Kunstbörse so aussehen, dass die Arbeiten der „Altmeister“ innerhalb der Versteigerung aufgerufen werden, also ein integrierter Bestandteil der diesjährigen Auktion sind.