﻿OZ-Leser nach tragischem Tod eines Rentners (75) in Rostock: „Das war unterlassene Hilfeleistung des Rettungsdienstes“

Am Dienstagabend ist in Lichtenhagen ein Rentner nach einem Sturz in seiner Wohnung gestorben. Das Brandschutz- und Rettungsamt soll, so der Vorwurf, Hilfe verweigert haben.

Rostock-Lichtenhagen. Es ist ein Fall, der Fragen aufwirft. Am Dienstagabend ist ein 75 Jahre alter Mann im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gestorben, obwohl dessen Ehefrau zuvor mehrfach den Notruf wählte. Denn: Rettungskräfte rückten zunächst nicht aus, als sie die Leitstelle darüber informierte, dass der Mann gestürzt war. Erst als die Polizei sich entschloss, in der Wohnung an der Ratzeburger Straße nach dem Rechten zu sehen und letztlich ein drittes Mal einen Hilferuf absetzte, schickte das Brandschutz- und Rettungsamt einen Wagen. Für die Polizei besteht jetzt der Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung. Während einige Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG das so unterschreiben, nehmen andere die Retter in Schutz.

„Es war unterlassene Hilfeleistung“

Birgit Schuett zum Beispiel berichtet, sie habe in der Vergangenheit selbst schlechte Erfahrungen mit dem Rettungsdienst gemacht und zwar mit dem Personal im Einsatz: "Meine Mutter ist 87 Jahre und ist in ihrer Wohnung umgefallen. Sie wurde nicht mal gründlich untersucht." Facebook-Nutzerin Monique hatte nach eigenen Angaben ebenfalls ihre Probleme mit Sanitätern. Ihr Fazit: "Es wird immer schlimmer. Der Mann könnte wohl noch leben." Auch Mirko Kreuter ist sicher: "Es war unterlassene Hilfeleistung."

Allerdings gibt er zu bedenken: "Den Sanitätern und dem Notarzt darf kein Vorwurf gemacht werden. Schuld hat die Zentrale." Das sieht Sandra Peter ähnlich: "Leider hat man des Öfteren mitbekommen, dass die Leitstelle nicht angemessen entschieden hat." So auch im Fall Bertram Jünemann: Er gibt ebenfalls an, vor ein paar Jahren dreimal den Notruf gewählt zu haben, bis die Retter herangenaht seien, fügt aber hinzu: "Es ist systembedingt. Das ist das Ergebnis einer möglichen Vernachlässigung durch die Politik. Hier gehören andere Leute vor Gericht, nicht die vielen Menschen, die schon am Limit arbeiten und ihren bestmöglichen Dienst für die Bürger leisten."

Wann ist es richtig, den Rettungsdienst zu rufen?

Heidi Rei nimmt die Helfer in der Not ebenso in Schutz. "Die Einsatzkräfte müssen sich schon wahrlich genug bieten lassen", betont sie mit Blick auf die Vorwürfe der Ehefrau aus Lichtenhagen. Wer sich auf die Seite des Brandschutz- und Rettungsamtes stellt, findet es darüber hinaus nachvollziehbar, nicht sofort nach einem Sturz auszurücken: "Früher hat man den Rettungsdienst gerufen, wenn man den Kopf unter dem Arm hatte", meint Sven Rahn. "Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Bürger keine Verantwortung mehr für sich selbst übernehmen möchte. Man wartet den ganzen Tag ab, anstatt zum Arzt zu gehen, und nachts wird der Rettungsdienst als Blaulichttaxi gerufen." Ein Kommentar, den Leserin Sandra Kurzweg so nicht stehen lässt: "Sorry, aber der Mann war 75", stellt sie heraus. "Ich weiß nicht, ob das eine Rechtfertigung ist."

„Ermittlungsverfahren wird Erkenntnisse bringen“

Ungeachtet aller Diskussionen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Mit Ergebnissen ist erst nach den Feiertagen zu rechnen.

Von Jessica Orlowicz/OZ