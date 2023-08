Imposantes Segelschiff

Am Mittwoch ab 18 Uhr bei OZ live: Dreimaster „Gorch Fock“ läuft zur Hanse Sail in Rostock ein

Ein Bild von der Hanse Sail 2022: Das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die „Gorch Fock“ steuert den Hafen von Rostock an und wird vom Feuerlöschboot begrüßt.

Die „Gorch Fock“, das Segelschulschiff der Deutschen Marine, wird am Mittwoch in Warnemünde erwartet. Sie ist eines der Hauptschiffe auf der Hanse Sail 2023 in Rostock. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet den Einlauf der Bark im Livestream – seien Sie hier ab 18 Uhr dabei.