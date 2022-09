Wegen Bauarbeiten an einem historischen Schmutzwasserkanal müssen Autofahrer sich auf der meist befahrensten Straße des Landes auf Wartezeiten einstellen. Wie das aussieht, berichtet die OSTSEE-ZEITUNG am Montagnachmittag live von vor Ort.

Rostock. Autofahrer müssen sich ab Montag auf Stau und stockenden Verkehr einstellen, wenn sie auf der L22 am Stadthafen durch Rostock fahren wollen. So wird die Straße Am Strande ab 9 Uhr auf Höhe der Holzhalbinsel teilweise gesperrt. Grund dafür sind notwendige Arbeiten an einem sanierungsbedürftigen Schmutzwasserkanal aus dem Jahr 1910, wie der örtliche Versorger Nordwasser mitteilte.

Acht Wochen lang nur einspurig befahrbar