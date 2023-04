﻿OZ live am Montag mit Elizabeth Prommer: Neue Rektorin der Uni Rostock im Gespräch

Kurz vor Feierabend an ihrem ersten Arbeitstag, um 16.30 Uhr, begrüßt die OSTSEE-ZEITUNG die neue Rektorin der Uni Rostock im OZ-Studio: Professor Elizabeth Prommer spricht darüber, was sie verändern möchte und welche Projekte für sie Priorität haben.

Rostock. Am Freitag, 14. April, wurde Professor Elizabeth Prommer feierlich zur neuen Rektorin der Universität Rostock ernannt, heute hat sie ihren ersten Arbeitstag hinter sich gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum ersten Mal in der Geschichte der 1419 gegründeten Institution übernimmt eine Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin die Leitung – und ja, es ist auch das erste Mal, dass eine Frau an der Spitze steht. Elizabeth Prommer bringt Internationalität mit und dank ihres geisteswissenschaftlichen Hintergrunds neue Impulse.

Sie hat es sich zum Ziel gemacht, die Uni Rostock diverser und internationaler aufzustellen. Was sie darunter versteht und wie sie es zudem schaffen will, die Uni in der Stadt sichtbarer zu machen, darüber spricht sie in einem OZ live mit dem Chefredakteur der OSTSEE-ZEITUNG, Andreas Ebel, und dessen Stellvertreterin Carla Quick.

Los geht es im OZ-Studio um 16.30 Uhr.