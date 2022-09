Saftig, knusprig, lecker – so wünscht sich der Fan einen Broiler. In Warnemünde gibt es dafür eine feste Adresse: die Grillstube Broiler im Hotel Neptun. DDR-Kult inklusive. Doch ein neues Restaurant will als Konkurrenz ernstgenommen werden: die trendige Joho Broiler Bar direkt am Alten Strom. Wer hat wohl die OZ-Jury überzeugt?