OZ live aus Rostock: Neue Uni-Rektorin wird feierlich ins Amt eingeführt

Bei einer offiziellen Festveranstaltung in der Marienkirche der Hansestadt wird Elisabeth Prommer am Freitag (14. April) offiziell ins Amt eingeführt: Ab 14 Uhr berichtet die OZ live von der sogenannten Investitur.

Im Rampenlicht: Die neue Unirektorin Elisabeth Prommer mit Vorgänger Wolfgang Schareck direkt nach der Wahl. Am Freitag (14. April) wird sie offiziell in ihr Amt eingeführt.

Rostock. Wechsel an der Spitze der Universität Rostock: Professorin Elizabeth Prommer ist die erste Rektorin in der 600-jährigen Geschichte der Universität. Zum offiziellen Amtsantritt am Freitag (14. April) ist eine Festveranstaltung in der Rostocker Marienkirche geplant. Dabei wird der neuen Rektorin unter anderem die goldene Rektorkette überreicht, die einst vom Großherzog Friedrich Franz gestiftet wurde. Ab 14 Uhr berichtet die OSTSEE-ZEITUNG live von der sogenannten Investitur.

Hier geht es zum Livestream:

Festumzug zieht feierlich in die Marienkirche ein

Ab 13.45 Uhr werden der scheidende Rektor Wolfgang Scharek und seine Nachfolgerin Elisabeth Prommer vorab bei einem offiziellen Festumzug vom Hauptgebäude der Universität bis zur St.-Marien-Kirche geleitet.

Ministerpräsidentin und Oberbürgermeisterin begrüßen neue Rektorin

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger sowie Kristin Wieblitz, Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschuss, werden die neue Rektorin begrüßen, bevor sie ihre Festansprache hält. Zu Wort kommt auch der scheidende Unirektor Wolfgang Schareck, der nach drei Amtszeiten in den Ruhestand geht.

Musikalisch begleitet wird die Zeremonie von Benjamin Jäger (Orgel) sowie Mitgliedern des Freien Studentenorchesters Rostock.