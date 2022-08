Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga: Am Sonntagmittag ist der FC St. Pauli zu Gast im Rostocker Ostseestadion. Im Stadthafen geht daher bereits ab 11 Uhr der Hansa-Fanmarsch los. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Geschehen im Livevideo.

Rostock. Am Sonntag um 13.30 Uhr ist es so weit: Hansa Rostock trifft in der 2. Fußball-Bundesliga im heimischen Ostseestadion auf den FC St. Pauli. Das wirkt sich bereits vor dem Spiel auf die Lage in der Stadt aus. Ab 11 Uhr treffen sich Hansa-Anhänger am Matrosendenkmal im Stadthafen für einen Fanmarsch.

Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet vor Ort über die Stimmung und aktuelle Lage. Verfolgen Sie hier das Geschehen in Rostock im Livevideo.