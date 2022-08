Nach zwei Jahren der Corona-Einschränkungen ist das Partyschiff „MS Koi“ zurück – mit einem Publikum in altbekannter Größe. Am Donnerstag begeben sich die Feierwütigen in Rostock auf die erste Ausfahrt. Die OZ war live dabei und hat mit DJ „Beauty & the Beats“ über das Event und die Stimmung gesprochen.

Rostock. Nach zwei Jahren der Corona-Einschränkungen ist die 31. Hanse Sail in Rostock gestartet. Das bedeutet: Am Donnerstag, 11. August, steht die traditionelle „Houseboat“-Party der OSTSEE-ZEITUNG auf dem Partyschiff „MS Koi“ an. Mit dabei sind neben zahlreichen Feierwütigen Jannek Schmitt, bekannt als DJ „Beauty & the Beats“ – und Redakteurin Lea-Marie Kenzler, die mit ihm darüber gesprochen hat, wie es ist, nach so langer Zeit auf einem vollen Schiff aufzulegen. Das Liveinterview zum Nachschauen.

Ab 19 Uhr ist Einlass auf der „MS Koi“. Das Schiff macht auch an weiteren Abenden der Hanse Sail eine Party-Ausfahrt. Bis zum 14. August findet das Großevent in Rostock am Stadthafen und in Warnemünde statt.

Von OZ