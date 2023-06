Kostenfrei bis 19:03 Uhr lesen

DRK-Chef Giewald erläutert Konzept

„Wir wollen die Menschen begleiten“ – So sollen 145 Flüchtlinge in Warin untergebracht werden

Bis zu 145 Geflüchtete sollen in Wohnblocks am Rand von Warin in naher Zukunft betreut werden. In dieser Woche gab es eine Einwohnerversammlung. Ekkehard Giewald, Vorstandsvorsitzender des DRK und Sprecher der Liga hat teilgenommen und schildert seine Eindrücke.