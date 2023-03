﻿OZ live vom Dreifachmord-Prozess Rövershagen: Welches Urteil erhält Andreas S.?

Am 13. März will das Landgericht Rostock das Urteil zum dreifachen Mord in Rövershagen verkünden.

Am Montag will das Landgericht Rostock das Urteil zum dreifachen Mord in Rövershagen verkünden. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf lebenslange Haft für den Angeklagten Andreas S., die Verteidigung forderte Freispruch. Verfolgen Sie das Urteil und die Reaktionen hier ab etwa 18 Uhr im OZ-Livestream.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket