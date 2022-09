OZ live vom Forum zur Rostocker Bürgermeisterwahl aus Warnemünde

Gemeinsam mit dem Volkstheater lädt die OSTSEE-ZEITUNG die Rostocker OB-Kandidaten zum Gespräch. Am Mittwoch findet Runde Nummer zwei statt. Hier geht es zur Liveübertragung der Debatte aus der Kleinen Komödie in Warnemünde.

Rostock. Jetzt wird es ernst: Im zweiten Wahlforum von OSTSEE-ZEITUNG und Volkstheater stehen sich am Mittwoch, 21. September, fünf Kandidaten gegenüber: Carmen-Alina Botezatu (SPD), Rebecca Thoss (Deutsche Biertrinkerinnen Union) und die Einzelbewerber Karol Langnickel, Kai Oppermann sowie Holger Luckstein. Die Veranstaltung in der Kleinen Komödie, Rostocker Straße 8, beginnt um 19 Uhr. Moderiert wird das Forum von Claudia Labude-Gericke, der stellvertretenden Rostock-Chefin der OSTSEE-ZEITUNG und Nenad Šmigoc, dem Leiter des künstlerischen Betriebsbüros am Volkstheater.

Interessierte Hansestädter können sich noch kurzfristig für einige Restplätze im Saal anmelden. Das geht telefonisch unter 0381 / 365 446 oder per Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat auch die Möglichkeit, das Wahlforum im Stream live zu verfolgen oder sich den Abend nachträglich anzuschauen. Die Kandidaten stellen sich auf der Bühne den Fragen der Hansestädter. Leser aus verschiedenen Teilen der Stadt haben ihre Fragen an die Bewerber für das höchste Amt im Rathaus eingereicht.

Hier können Sie am Mittwoch ab 19 Uhr im OZ-Livestream dabei sein

Bisher stehen bereits 13 Kandidaten für die OB-Wahl am 13. November fest. Am Donnerstag entscheidet der Wahlausschuss der Hansestadt noch über die Zulassung von sieben weiteren Bewerbern, denen bisher noch wichtige Unterlagen fehlten.

Nächstes Forum am 19. Oktober

Die OSTSEE-ZEITUNG will allen Bewerbern die gleichen Chancen geben und hat die Kandidaten deshalb auf mehrere Foren verteilt. Die nächste Veranstaltung findet am 19. Oktober ab 19 Uhr im Saal des Medienhauses statt. Am Mittwoch, 9. November, können sich dann noch einmal alle OB-Kandidaten bei der OZ, Richard-Wagner-Straße 1, den Rostockern präsentieren. Sollte es bei der anstehenden OB-Wahl zu einer Stichwahl kommen, gibt es am 22. November ein Forum mit den zwei verbleibenden Kandidaten.

