Eigentlich steht er derzeit täglich bei den Störtebeker Festspielen auf der Naturbühne Ralswiek. Am Sonnabend ist Wolfgang Lippert, der Hitbringer aus der DDR, jedoch beim großen Hoffest der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock. Live von dort ist er ab 15.30 Uhr hier im Video-Interview zu sehen.

Wolfgang Lippert ist am Sonnabend live im Video-Interview.

Rostock. Entertainer Wolgang "Lippi" Lippert ist am Sonnabend, 20. August, beim großen Hoffest der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock zu Gast. Und das, obwohl er beinahe täglich als Balladensänger bei Störtebeker in Ralswiek auf der Bühne steht.

Direkt vor seinem Auftritt beim Fest der OZ anlässlich ihres 70. Geburstags, ist „Lippi“ live hier im Video-Interview zu sehen. Los geht es um 15.30 Uhr. Eine halbe Stunde später heißt es dann: Ab auf die Bühne und unter anderem „Erna kommt“ performen.

Sollten Sie Probleme mit der Übertragung haben oder der Livestream nicht funktionieren, laden sie hier die Seite einfach neu.

