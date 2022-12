OZ live vom Warnemünder Turmleuchten am Neujahrstag 2023: Das ganze Event im Livestream

Das traditionelle Warnemünder Turmleuchten findet 2023 wieder am Neujahrstag statt. Es werden zehntausende Besucher bei dem kostenfreien Event erwartet. Wer nicht dabei sein kann, kann hier am 1. Januar 2023 das Feuerwerksspektakel im Stream verfolgen.

Rostock. Das Jahr 2023 wird in Warnemünde mit einer großen, spektakulären Lichtershow eingeläutet. Erstmals seit Pandemiebeginn findet das Turmleuchten wieder am 1. Januar statt. Das Turmleuchten mit Feuerwerk, Lasershow sowie Musik gilt seit 23 Jahren als absolutes Highlight in der Region. Das Mega-Event, das in der Vergangenheit bis zu 80 000 Besucher anzog, wird wieder ohne Eintritt auskommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

30 „fluffige“ Minuten verspricht der Organisator, die in diesem Jahr unter dem Motto „Für euch“ stattfindet. Unter anderem deshalb, um auch den im September verstorbenen Chef des Warnemünder Leuchtturmvereins Klaus Möller zu ehren. Die große Show startet um 18 Uhr.

OZ live vom Warnemünder Turmleuchten am 1. Januar 2023

Wenn Sie nicht dabei sein können, müssen Sie aber nicht traurig sein. Denn Sie können auch von Zuhause das Warnemünder Turmleuchten verfolgen – und zwar hier im Livestream. Die OZ überträgt das gesamte Event hier am 1. Januar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Autofahrer müssen sich indes am Neujahrstag ab 14 Uhr auf größere und kleinere Sperrungen im Ostseebad einstellen.

Von OZ/acs